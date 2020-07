Thomas Sotto : pourquoi son émission sur RTL est sur le point de s’arrêter

Encore un nouveau changement pour la rentrée 2020 dans le monde de la radio ! Il y a quelques jours nous apprenions en effet que suite à son départ de RTL, Stéphane Bern intégrera dès septembre prochain, la radio Europe 1, pour la présentation d’une toute nouvelle émission… bien sûr en lien, avec l’Histoire. Aujourd’hui, l’heure du changement a également sonné pour Thomas Sotto.

Comme l’annonce Le Parisien ce mercredi 8 juillet 2020, son émission "On refait le monde" va être déprogrammée… afin de mieux rebondir ! Le programme va en effet subir quelques changements majeurs pour qu’une version "optimisée" puisse être à nouveau diffusée sur les ondes de la radio RTL à la rentrée.

Si Thomas Sotto garde son poste à la présentation de l’émission, il devrait également garder son créneau horaire et officier entre 18h et 20h. Le célèbre journaliste va néanmoins devoir adapter son programme pour le rendre plus actuel…

"Le journalisme s’est un peu perdu dans tout cela"

En effet, si cette émission donnait grande place au débat et à la controverse, il semblerait que la radio RTL mise sur une nouvelle version toujours basée sur l’actualité généraliste, mais un brin plus tournée vers le social et l’économie. Toujours selon Le Parisien, c’est avant tout pour répondre aux désirs des auditeurs que la radio RTL aurait décidé d’opérer ce changement majeur. Le journal annonce d’ailleurs la fin des débats sans fin menés par les éditorialistes politiques et arbitrés par le journaliste de 47 ans.

"Ce fut la première émission de France où on a fait débattre des journalistes sur des idées, mais le concept s’est généralisé et le journalisme s’est un peu perdu dans tout cela. Le journaliste est là pour éclairer des idées, mais pas les exprimer comme des hommes politiques » a déclaré l’animateur Christophe Hondelatte en réaction à ce changement.

