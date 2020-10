Tom Leeb : sa nouvelle photo dans les bras de Claire Keim affole son père Michel Leeb

Tom Leeb fait beaucoup parler de lui depuis ce début d'année 2020. Et pour cause, le chanteur devait représenter la France lors du concours de l'Eurovision, malheureusement, ce dernier a été annulé à cause du coronavirus. En attendant de pouvoir le retrouver sur scène, Tom Leeb est sur nos petits écrans chaque jeudi depuis le 1er octobre. TF1 diffuse actuellement la deuxième saison de la série "Infidèle". Tom Leeb partage l'écran avec Claire Keim. Et le duo semble sur la même longueur d'ondes. L'actrice se confiait à Télé 7 Jours : "Je ne l’avais jamais croisé avant ce tournage. Quelle injustice ! (Rires) Je n’ai que des compliments à faire sur lui, donc c’est ennuyeux. D’abord, c’est un garçon incroyablement gentil et bien élevé et, pour moi, ce sont les plus jolies qualités du monde. Il joue aussi très bien et, en plus, il chante comme un dieu".

une réaction hilarante

Le duo a même quelques scènes on ne peut plus torrides. Des scènes qui n'ont pas été faciles à tourner, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Télé 7 Jours : "Ces scènes ne sont jamais simples à jouer et procurent un certain stress qui, selon moi, est nécessaire pour ne pas agir d'une manière qui pourrait mettre mal à l'aise".

Tom Leeb ajoute ensuite : "C'est pourquoi il est important d'en parler en amont avec sa partenaire, d'être à son écoute, de prendre en compte son ressenti… Claire s'est laissée guider par le réalisateur et a décidé de me faire confiance. Ce sont des scènes tellement difficiles, car il faut respecter les pudeurs de chacun, tout en jouant les émotions telles qu'elles sont écrites." Il a partagé sur son compte Instagram une photo extrait d'une de ces scènes avec Claire Keim, qui a refusé deux fois le rôle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait réagir ! Surtout son père, Michel Leeb. L'humoriste a commenté : "Tom, je ne contrôle plus ta mère !"

Par J.F.