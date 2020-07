Tom Payne : l'acteur de "Prodigal Son" fiancé à la soeur d'une célèbre actrice

En mars dernier, à l'occasion de la toute première diffusion sur TF1 de la série "Prodigal Son", le site Télé Z a dévoilé une interview de Tom Payne. L'acteur de 37 ans incarne le rôle principal dans cette fiction, celui de Malcom Bright, un ancien agent du FBI, récupéré par la NYPD, la police de New York. "Quand j'ai lu le script et que j'ai découvert que j'allais jouer un flic dont le père est serial killer, cela m'a tout de suite parlé ! Je trouvais, en effet, l'approche des plus originales. Mais quand j'ai su ensuite que ce serial killer allait être incarné par l'immense et talentueux Michael Sheen, il ne m'en fallait pas plus pour signer. Je suis en effet un inconditionnel du monsieur (rires)", confiait-il pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à dire "oui" au projet.

Il en a ensuite dit plus sur son personnage. "C'est un 'profiler'. Son job consiste à démasquer les serial killers. Comme il est très doué dans ce domaine, la police de New York va faire appel à lui. Sa force, c'est qu'il est capable d'anticiper les pulsions meurtrières des criminels qu'il pourchasse. Une capacité qui lui vient de son enfance, et plus précisément le jour où il découvrit que son père, le Dr Martin Whitly, alias Le Chirurgien, était à l'origine de 23 meurtres".

Des fiançailles en 2018

Avant d'incarner ce profiler dans "The Prodigal Son", Tom Payne a eu un rôle récurrent dans la série "The Walking Dead". En effet, de 2016 à 2019, il a incarné le rôle de Paul "Jesus" Rovia. Côté vie privée, il partage sa vie depuis plus de 7 ans avec la chanteuse suédoise Jennifer Åkerman. Ils sont fiancés depuis novembre 2018. Et cette dernière est la soeur d'une actrice vue dans de nombreuses comédies romantiques tels que "27 Robes", "La Proposition" ou encore "Les Femmes de ses rêves". Il s'agit de Malin Åkerman.

Si Tom Payne et Jennifer Åkerman se sont affichés plusieurs fois ensemble lors d'évènements publics, quelques photos d'eux ont aussi été postées sur les réseaux. En effet, la jeune femme de 30 ans lui avait fait une belle déclaration le 30 décembre dernier à l'occasion de son anniversaire. "Joyeux anniversaire à mon complice, mon meilleur et ami et l'amour de ma vie", avait-elle posté sur Instagram (voir ci-dessous).

