Tom Payne (Prodigal son) se confie sur une scène qu'il a eu un peu de mal à jouer

Depuis le 8 juillet dernier, TF1 gâte les téléspectateurs avec de nouveaux épisodes inédits de la série américaine "Prodigal Son". Dans cette série lancée en 2019, l'intrigue s'articule autour de la vie de Malcolm Bright , dont le père, Martin Whitly, est le tristement célèbre tueur en série connu sous le nom du Chirurgien. Si Malcolm a permis à la police d'arrêter son père quand il était enfant, il est désormais un profiler hors pair actuellement consultant pour le service de police de New York. Pour arrêter un nouveau tueur en série qui imite les méthodes de son père, Malcolm se voit contraint de reprendre contact avec celui-ci...



Tom Payne qui incarne Malcolm Bright et que les plus friands de série ont aperçus dans "The Walking Dead", s'est récemment confié à nos confrères de Télé 7 Jours, sur les coulisses du tournage et sur une scène qu'il a eu un peu de mal à tourner,

Une scène difficile à tourner

"Pour être honnête, sur le plateau, on s'amuse beaucoup. C'est sans doute pour contrebalancer l'atmosphère hypersombre de Prodigal Son, mais, aussi, parce que la série distille une certaine forme d'humour. Donc, le plus effrayant, je devrais dire la plus effrayante, c'est Bellamy (Bellamy Young qui incarne la mère de Tom Payne dans la série, NDLR). Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode où son personnage gifle son fils, mais là, face à elle, j'avoue avoir un peu tremblé quand elle a levé la main et que j'ai croisé son regard", a avoué l'acteur de 37 ans qui est fiancé à la soeur d'une célèbre actrice.



Bellamy Young est elle aussi une célèbre actrice de série télévisée et est notamment connue pour avoir campé le rôle de Mellie Grant, la première dame des États-Unis, dans la série Scandal pendant six ans, entre 2012 et 2018, aux côtés de Kerry Washington.





Par E.S.