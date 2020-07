Tom Villa en couple : il évoque son confinement avec sa compagne

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la 31e saison de "Fort Boyard". La première équipe à s'être lancée dans la compétition était composée de Claude de "Koh-Lanta", Camille Cerf, Booder, Clémence Botino et Tom Leeb. En plus de les avoir suivis dans le Fort, les téléspectateurs ont retrouvé Olivier Minne, le présentateur de l'émission depuis 2003. Quelques jours avant le lancement de cette édition 2020, il s'est confié sur le dispositif sanitaire mis en place pour permettre de tourner ces inédits dans le respect des gestes barrières.

"Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer. Chacun partira dans un point ou autre du Fort accompagné seulement par Passe-Partout qui est masqué", disait-il.

"J'ai envie de crever"

Ce samedi 18 juillet, une nouvelle équipe se lance à l'assaut du Fort dans "Fort Boyard". Parmi les personnalités présentes pour cette deuxième soirée, les téléspectateurs retrouveront Tom Villa, connu pour avoir intégré l'équipe de "La Nouvelle Édition" et de "Salut les Terriens !" sur Canal+. Il incarne aussi dans la série "Munch" le personnage de Me Aurélie Berton aux côtés d'Isabelle Nanty. En mars dernier, avec le confinement, le jeune homme de 30 ans a dû mettre ses projets de côté. Et autant dire que son isolement n'a pas été de tout repos.

En effet, dans une vidéo qu'il avait postée le 24 mars dernier sur ses réseaux sociaux, Tom Villa a raconté son confinement en compagnie de sa compagne, le tout en rejouant une scène culte du film "Love Actually", celle où l'acteur Andrew Lincoln utilise des pancartes pour déclarer son amour à Keira Knightley. "Ça fait maintenant une semaine qu'on est enfermés tous les deux à l'appartement (Elle est juste à côté, je ne peux pas parler). Pour être tout à fait honnête, j'avais peur que ce soit compliqué (Et c'est le cas !), mais j'ai de la chance parce que la cohabitation se passe bien (J'ai envie de crever)", indiquait-il. Et de poursuivre : "On ne se prend pas du tout la tête (5 fois par jour), c'est vrai que c'est quand même sympa aussi. Et puis, là où j'ai de la chance, c'est qu'elle adore cuisiner (Mais c'est pas bon)". Une parodie qui n'a pas manqué de faire rire sa communauté.

Par Non Stop People TV