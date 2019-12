Tomer Sisley : comment sa femme Sandra l'a fait sombrer dans la dépression

Ce lundi 16 décembre 2019, TF1 diffuse "Coup de foudre à Noël", un téléfilm inédit dans lequel Tomer Sisley tient l'un des premiers rôles. En effet, il donne la réplique à Julie de Bona, actrice déjà vue dans "Une famille formidable". Le 21 novembre dernier, l'acteur a fait son retour sur la chaîne lors du lancement de la saison 2 de la série "Balthazar". Il s'était d'ailleurs confié à différents médias, notamment au Parisien. Dans cette série, il campe le personnage d'un médecin légiste "tête brûlée", comme l'ont qualifié nos confrères.

"Quand on m'a proposé le personnage, j'ai dit au producteur OK, mais à condition que l'on raconte un Balthazar que l'on ne pourrait pas raconter avec quelqu'un d'autre. Lui faire faire des sports extrêmes, ça vient de moi. Car c'est bien moi qui saute de 25 m, je fais de la chute libre, je fais des sports de combat", confiait-il.

Une abstinence sexuelle à 25 ans

Côté coeur, Tomer Sisley file le parfait amour avec Sandra de Matteis, sa femme depuis novembre 2017. Leur histoire d'amour a démarré il y a près de vingt ans. Après un an de relation, ils se séparaient pour mieux se retrouver en 2016. Une histoire "assez incroyable" qu'il avait acceptée de raconter dans "50 minutes Inside" le 2 février 2019 face à Nikos Aliagas. "On était ensemble quand on avait 24, 25 ans. C'était la femme de ma vie. La vie nous a séparés, c'est moi qui suis parti", racontait-il.

Une période qui l'a plongé dans un profond mal-être. "Je suis entré en dépression pendant un an, un an et demi. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas eu de relations sexuelles pendant plus d'un an. À 24-25 ans, c'est très long. Et après, je n'ai cherché que des femmes qui me rappelaient Sandra, ou alors l'opposé absolu. Et évidemment, ça ne l'a jamais fait. On s'est recroisé plein de fois, mais j'étais persuadé qu'elle n'en avait strictement plus rien à faire. Et finalement non, on s'est revu". Un an après leurs retrouvailles, les deux amoureux se sont mariés.

Par Clara P