Tomer Sisley : comment son personnage dans "Balthazar" pourrait évoluer

Rien ne semble pouvoir arrêter la série "Balthazar". Diffusée sur TF1 depuis quelques années maintenant, elle rassemble à chaque fois plusieurs millions de fans. La dernière diffusion qui date du 19 novembre dernier a réuni huit millions de téléspectateurs. C'est pourquoi l'aventure pourrait bien continuer encore et encore. À cette occasion, Tomer Sisley qui incarne Balthazar, le personnage principal, aux côtés d'Hélène de Fougerolles, s'est confié sur l'avenir de la série dans les colonnes du Figaro. Et ce qui fait sans aucun doute le succès de la série, est la richesse des personnages. Tomer Sisley a confié qu'il collaborait au scénario concernant son personnage afin qu'il puisse l'incarner du mieux possible.

un revirement de situation !

"Je fais en sorte que la scène ne délivre pas que les informations que je dois donner, afin de sortir des séquences d’intrigue policière comme il y en a tant d’autres. Le personnage le permet. Ça passe par de l’improvisation, mais ça peut aussi se produire aussi à la lecture du scénario".

Très attaché à son personnage, Tomer Sisley, le compagnon de Sandra a évidemment très envie de le faire évoluer. Mais pas comme on pourrait l'imaginer ! "Balthazar pourrait finir en drag queen! Pour deux raisons. La première: et pourquoi pas? La deuxième: on m’a déguisé une fois en femme, j’étais très laide et je ne veux pas rester sur un échec!" s'amuse-t-il. Avant de redevenir plus sérieux : "Je plaisante, mais je pense que Balthazar est sexy tel qu’il est, un mec plutôt brillant avec le cerveau d’un gamin et une hypersensibilité. Il restera toujours un peu ainsi. On l’a vu navigateur, il n’avait pas changé."

Par J.F.