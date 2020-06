Top Chef 2020 : Adrien Cachot, un candidat "désinvolte" ? Il répond aux critiques

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 15 candidats au casting cette année. Au fil des semaines, certains d'entre eux ont été éliminés, à l'image de Justine, l'une des participantes qui a marqué le concours. La semaine dernière, les fidèles du programme ont pu suivre la première partie de la demi-finale. Comme pour "Koh-Lanta", certaines épisodes de l'émission ont été coupés en deux parties pour permettre à la production d'organiser au mieux la grande finale qui aura lieu le 17 juin prochain.

Avant de connaître le nom du grand gagnant de "Top Chef", les téléspectateurs ont rendez-vous sur M6 ce mercredi 10 juin pour la suite de la demi-finale. L'occasion de retrouver les trois finalistes de cette édition 2020, à savoir David Gallienne, Malory Gabsi et Adrien Cachot. Ce dernier s'est confié dans le podcast "À Poêle" sur le tournage de l'émission, révélant les coulisses du concours, notamment l'entente avec ses camarades. "On ne s'entend pas tous, on est humains, mais c'est un peu comme une colonie de vacances. C'est une belle expérience humaine que j'ai très bien vécu", a-t-il dit.

Une "désinvolture" qu'il assume

Adrien Cachot n'en était pas à sa première tentative lorsqu'il a passé le casting pour intégrer le concours "Top Chef". "J'ai passé les castings il y a quatre ans. Je n'avais pas été pris. Puis j'avais dit non. On m'a demandé de revenir, j'ai senti un intérêt un peu plus sincère. Ça fait toujours du bien. Je n'ai jamais été désiré, ça fait plaisir à l'ego (...) C'était la bonne année, c'était une bonne expérience", a-t-il expliqué. Il a ensuite précisé que la cuisine était la voie vers laquelle il voulait se diriger "vers 13, 14 ans".

Dans ce même entretien, Adrien Cachot est revenu sur ce qui lui a été reproché dans l'aventure sur les réseaux sociaux, notamment sur son côté désinvolte. Un trait de sa personnalité qu'il assume. "J'estime que je suis toujours en construction, que j'apprends tous les jours (...) Si tu gagnes une épreuve et que tu réussis ton plat, ce n'est pas un exploit", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "C'était une manière de respecter les autres. Ils ont travaillé (...) Bien sûr que je suis content, ça ne change rien, mais on n'a pas besoin d'exploser de joie pour être content".

Par Clara P