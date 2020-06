Top chef 2020 : cette nouvelle qui va décevoir les fans d'Adrien Cachot

Cette année, les internautes n'auront pas eu de chance. Après la défaite de Claude à Koh-Lanta, tous les espoirs reposaient sur Adrien dans Top Chef 2020. Mercredi 17 juin avait lieu la grande finale tant attendue, après des semaines de compétition. Malheureusement pour les supporters du jeune parisien, c'est son concurrent étoilé qui a gagné. Ce concours culinaire apporte une incroyable visibilité pour chaque chef. Après l'émission, les restaurants de ces derniers sont parfois pris d'assaut et les listes d'attente durent le plus souvent quelques mois.

un beau projet

Les fans d'Adrien Cachot, candidat qualifié de "désinvolte", s'étaient alors consolés en voulant aller goûter sa cuisine dans son restaurant parisien du 9e arrondissement, Le détour. Mais les internautes ne pourront pas goûter la cuisine du petit génie de sitôt. Et pour cause, dans les colonnes de 20 minutes, le candidat déchu de Top Chef a fait une bien triste révélation en annonçant devoir fermer les portes de son établissement. "J’étais censé rendre le restaurant le 15 juin. C’était mon dernier tour de piste mi-mars, déclare-t-il. "Le restaurant devenait trop petit pour nous, même si ça a été une belle parenthèse dans notre vie. Il faut savoir avancer. On avait prévu de finir avec tous nos clients qui sont devenus nos amis, parce qu’on a créé de super liens comme le restaurant était petit. On les retrouvera dans le prochain lieu."

Par J.F.