Top Chef 2020 : comment est désigné le grand gagnant ?

La semaine dernière, Mallory a été éliminé aux portes de la grande finale de "Top Chef". "Je suis content de mon parcours et fier que ma maman m'ait vu arriver jusque-là. C'est sûr que ce n'est pas facile d'être éliminé à ce stade, j'ai failli verser une petite larme sur le plateau... Cela aurait pu être cool pour une fois, un Belge en finale de 'Top Chef' ! Mais il faut accepter l'échec dans la vie", confiait-il à Télé-Loisirs. La finale oppose donc deux candidats : Adrien Cachot, membre de la brigade de Paul Pairet et David Gallienne, qui a pu compter sur les conseils d'Hélène Darroze au fil du concours culinaire.

Pour M6, chacun des deux finalistes a fait le bilan de son aventure. L'occasion pour Adrien Cachot de revenir sur les raisons de sa participation à "Top Chef. "J'ai participé à 'Top Chef' pour affirmer mon style de cuisine et pour avoir un accélérateur de carrière", a-t-il confié. Quant à David Gallienne, le concours lui a permis de se dépasser. "C'était un rêve de gosse. Ça a été pour moi un gros coup de pied au derrière, une grosse remise en question et une mise en danger dû à l'étoile".

Des points à gagner

Pour la grande finale diffusée ce mercredi 17 juin sur M6, Adrien Cachot et David Gallienne vont devoir réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre chefs. Et c'est dans le palace le plus étoilé d'Europe, le George V à Paris, que les deux finalistes ont rendez-vous pour disputer cette dernière épreuve. Ils seront soumis aux votes des 100 jurés d'un jour et des chefs qui auront la lourde tâche de désigner le menu qu'ils ont préféré.

Chaque dégustant disposera de dix points qu'il pourra répartir entre le menu A (finaliste 1) et le menu B (finaliste 2). "Ils pourront ainsi décider de donner six points à l'un et quatre point à l'autre s'ils estiment que le verdict est serré. Ou encore 8 points à l'un et 2 à l'autre s'ils pensent au contraire, que l'un des finalistes était nettement au-dessus de l'autre", précisait Stéphane Rotenberg l'année dernière, lors de la finale de la saison 10. Le candidat qui récoltera le plus de points remportera l'ultime face-à-face de cette grande finale. Avant ça, les deux finalistes découvriront la répartition des points faite par les chefs. Puis les téléspectateurs retrouveront la traditionnelle cérémonie des couteaux, qui a connu quelques changements à cause de la crise du coronavirus. "C'est depuis leur domicile et entourés de quelques proches seulement que les candidats découvriront l'identité du vainqueur. Leurs chefs de brigade seront présents en vidéo pour les féliciter", a révélé Télé-Loisirs le 8 juin dernier.

