Top Chef 2020 : David en couple, les "premiers pas" de son compagnon dans l'émission

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la onzième et nouvelle saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 15 candidats, dont David Gallienne. À 30 ans, il est le seul candidat étoilé du concours culinaire et fait partie de la brigade d'Hélène Darroze. Dès le premier épisode, le candidat a évoqué son "parcours de vie un peu atypique", évoquant son changement d'orientation sexuelle.

"À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d'abord, il y a eu Marie, la mère de mes enfants qui restera l'unique femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis divorcé et je vis avec Alexis, mon chéri. Le fait d'assumer mon homosexualité m'a libéré et ça se ressent aujourd'hui dans mes assiettes", dit-il dans son portrait.

Une période "difficile"

Si les téléspectateurs ont pu apercevoir brièvement le visage d'Alexis lors de la diffusion du portrait de David Gallienne, ils pourront davantage faire sa connaissance dans l'épisode inédit de "Top Chef" diffusé ce mercredi 6 mai sur M6. En effet, le candidat a eu la surprise de voir débarquer dans l'émission son compagnon et ses deux enfants. Un moment chargé en émotion pour le chef étoilé.

"Je suis très ému, très touché de retrouver l'homme que j'aime (...) Avec mes enfants, ce sont les trois personnes qui partagent ma vie. Sans eux, je ne suis rien", a-t-il dit. Il est ensuite revenu sur la naissance de son idylle avec son compagnon. "Ça a été compliqué. Il y a eu un tri qui s'est fait dans ma vie naturellement parce que ça n'a pas été compris par certaines personnes. Mon coming out a été une période difficile pour moi". Déjà, dans un entretien à TV Mag, David Gallienne avait confié avoir souffert dans sa carrière de son orientation sexuelle. "J'ai été blessé, sali. J'ai entendu des choses qui m'ont fait du mal. J'ai été victime d'homophobie. Grâce à la cuisine, j'ai pu surmonter toutes ces épreuves et je me suis libéré".

"Top Chef c'est une revanche sur ce que j'ai pu vivre ces 5 dernières années"

Les candidats de #TopChef sont épaulés de leurs proches, ce soir à 21:05 pic.twitter.com/KraYBiwCNV — M6 (@M6) May 6, 2020

Par Clara P