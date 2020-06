Top Chef 2020 : David grand gagnant, les internautes déçus

Après Claude il y a quelques jours, les téléspectateurs n'étaient pas prêts pour une nouvelle déception. Ce mercredi 17 juin était diffusée la finale de Top Chef 2020, et cette dernière ne s'est pas passée comme prévue. Avec la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en place et la cérémonie des couteaux s'est jouée à huis clos. Cérémonie durant laquelle les téléspectateurs ont assisté au sacre de David, candidat de la brigade d'Hélène Darroze. Et évidemment, à l'instar de Koh-Lanta, cette dernière émission a largement été commentée, et les internautes ont fait part de leur déception après la défaite d'Adrien.

"Nous savons tous qui est le vrai gagnant"

Sur Twitter, ces derniers se sont déchaînés. Ils n'ont pas été tendres avec David qui a remporté une importante somme d'argent, qu'ils accusent de plagiat. En effet, lors de cette finale, le candidat a servi un plat déjà réalisé par un candidat en finale de la saison 7, Xavier Pincemin. Le plat principal était proposé dans son restaurant et son dessert lui avait déjà valu une victoire lors de l'épreuve du trompe-l'oeil. "La saison de l'audace aura été remportée par un candidat qui n'en a aucune. Nous savons tous qui est le vrai gagnant de cette mascarade de toute façon" explique l'un d'entre eux ou encore "Donc : fait un plagiat déjà fait par un candidat en finale. Refait le même dessert qu'il avait fait durant la compétition. Confond le sucre et le sel. Fait un riz au lait plus dégueulasse que Martin. Fait une vessie explosé comparé à celle de Mallory".

Les légendes ne gagnent pas à tout les coups. #TopChef pic.twitter.com/EtbeLov97C — Sara. (@Sara_VRA) June 17, 2020

Vous la sentez venir la double carotte ?#TopChef pic.twitter.com/LBoKqctarK — TTT (@TwitosTtTerrain) June 17, 2020

David : « mes commis »

Adrien : « vous n’êtespas mes commis vous êtes tous des chefs »

Ça résume bien le fossé entre ces deux candidats #TopChef — kro kto (@krokto) June 17, 2020

Par J.F.