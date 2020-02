Top Chef 2020 : David raconte son changement d'orientation sexuelle

La semaine dernière, les fans de "Top Chef" ont suivi le premier épisode de la toute nouvelle saison sur M6. Alors que le jury a accueilli un nouveau membre en la personne de Paul Pairet - et ce à la suite du départ de Jean-François Piège - 15 nouveaux candidats ont tout donné derrière les fourneaux. C'est le cas de David Gallienne, chef étoilé du restaurant "Le jardin des plumes" à Giverny, en Normandie. Il a d'ailleurs rejoint la brigade d'Hélène Darroze aux côtés de Mallory et Jean-Philippe Berens.

Dans son portrait diffusé pendant l'émission, il s'est confié sur sa cuisine. "La cuisine étoilée que je défends aujourd'hui est une cuisine très végétale, de terroir, une sensibilité très forte et attachée à la terre et c'est ça qui va venir agrémenter et terminer mes plats", a-t-il expliqué. Il a aussi évoqué son "parcours de vie un peu atypique". "À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d'abord, il y a eu Marie, la mère de mes enfants qui restera l'unique femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis divorcé et je vis avec Alexis, mon chéri. Le fait d'assumer mon homosexualité m'a libéré et ça se ressent aussi aujourd'hui dans mes assiettes", a-t-il révélé.

"J'ai trouvé qui j'étais vraiment"

Dans un entretien qu'il avait accordé en septembre 2018 à "Paris Normandie", David Gallienne en avait dit plus sur son changement d'orientation sexuelle. "J'ai trouvé qui j'étais vraiment. Je me pose les bonnes questions, j'ai des envies vraies. J'assume plein de choses. Depuis peu, je me suis avoué à moi-même qu'était ancrée en moi une attirance pour les hommes. Une rencontre m'en a donné la preuve. Aujourd'hui, j'ai envie de construire quelque chose avec lui. De mon côté, je suis prêt. J'attends qu'il le soit du sien, car je l'aime", disait-il.

Le candidat de "Top Chef" avait ensuite évoqué ses rapports avec son ex-femme, Marie. "C'est la mère de mes enfants et dix ans de ma vie. Elle est mon premier amour. Désormais, nous partons sur d'autres sentiments : une profonde affection amicale l'un pour l'autre. Même si nos chemins se séparent, on assurera ensemble l'éducation de nos enfants et nous serons présents pour tous les évènements importants de leur vie", expliquait-il.

Par Clara P