Top Chef 2020 : David victime d'homophobie, il raconte comment il a été "sali"

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la onzième et nouvelle saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 15 candidats, dont David Gallienne. A 30 ans, il est le seul candidat étoilé du concours culinaire et fait partie de la brigade d'Hélène Darroze. La connaissait-il avant de participer à l'émission ? "Non, mais je l'admirais", a-t-il confié dans une interview à TV Mag. Et de poursuivre : "Pendant le tournage de 'Top Chef', nous avons tissé des liens forts d'amitié. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on s'envoie un petit message".

Ce chef étoilé du restaurant "Le Jardin des Plumes" à Giverny a aussi expliqué à nos confrères comment il vit sa récente notoriété. "C'est vrai que je suis beaucoup sollicité dans la rue, sur les marchés notamment. Ca me fait plaisir, mais à un moment donné, je ne pourrai pas répondre à tout le monde et ça pourrait être interprété comme du snobisme. Je n'ai pas envie de dégager une mauvaise image. Je veux simplement vivre normalement", a-t-il dit.

"J'ai pu surmonter toutes ces épreuves"

Dès le premier épisode de "Top Chef", David a évoqué son "parcours de vie un peu atypique", évoquant son homosexualité. "À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d'abord, il y a eu Marie, la mère de mes enfants qui restera l'unique femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis divorcé et je vis avec Alexis, mon chéri. Le fait d'assumer mon homosexualité m'a libéré et ça se ressent aujourd'hui dans mes assiettes", a-t-il dit dans son portrait.

À TV Mag, le candidat a confié avoir souffert dans sa carrière de son orientation sexuelle. "J'ai été blessé, sali. J'ai entendu des choses qui m'ont fait du mal. J'ai été victime d'homophobie. Grâce à la cuisine, j'ai pu surmonter toutes ces épreuves et je me suis libéré. Donc si ma participation à 'Top Chef' peut aider certaines personnes à s'assumer, le pari sera réussi", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Aujourd'hui (...) je vis ma vie comme je l'entends. Je ne dois rien à personne".

Par Clara P