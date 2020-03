Top Chef 2020 : Justine éliminée, les internautes "dégoûtés" sur Twitter

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle et onzième saison de "Top Chef". Une semaine après le départ de Pauline - membre de la brigade de Michel Sarran - une nouvelle candidate a été éliminée à l'issue de l'épisode 6 diffusé mercredi 25 mars sur M6. Il s'agit de Justine, première membre de l'équipe de Paul Pairet à quitter le concours. Elle était face à Mory lors du duel final.

Au moment de partir, la jeune femme de 26 ans a livré un touchant discours sur son expérience au sein des cuisines de "Top Chef". "J'ai vécu mon rêve. Je suis trop contente. Je n'ai rien lâché jusqu'au bout. Je n'ai rien à regretter, j'ai tout gagné. C'est difficile de partir, j'aurais voulu continuer, c'est sûr, mais cette expérience, elle m'a bouleversée", a-t-elle dit.

Dans une interview à TV Mag, Justine est revenue sur son élimination de "Top Chef". L'occasion pour elle d'en dire plus sur l'ambiance au sein des cuisines. "Je redoutais un peu l'esprit concours et finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dès le début, tout le monde s'est très bien entendu. Au sein de ma brigade, on était très proches. Mory et Adrien sont désormais des amis, on prend des nouvelles, on s'aide (...) L'ambiance était exceptionnelle. Après, ce n'était pas le monde des Bisounours, loin de là. Il y avait de la pression et tout le monde voulait gagner", a-t-elle raconté.

L'élimination de Justine a fait réagir sur Twitter. Si la jeune femme a pu en agacer certains à cause de sa bonne humeur permanente, son départ a majoritairement "dégoûté" la Toile. "Trop déçue de voir que Justine a été éliminée. Sans elle, l'émission va être fade", a posté un internaute. "Dégoûté... et triste de voir partir Justine... Elle a eu un parcours incroyable ! Hâte d'aller goûter son restaurant", a poursuivi un autre. À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que huit candidats en lice pour la suite du concours culinaire.

