Top Chef 2020 : Justine en couple, comment a-t-elle rencontré son mari ?

Dès le lancement de "Top Chef" en février dernier sur M6, une candidate s'est démarquée des autres participants. Il s'agit de Justine, une jolie brune de 26 ans à la tête de son propre restaurant à Paris. Cette dernière n'a pas directement intégré le concours culinaire. En effet, elle a pour la première fois dans l'histoire du programme revêtu le tablier de candidate solitaire. C'est seule contre tous qu'elle s'est lancée dans la compétition avant de rejoindre il y a deux semaines la brigade de Paul Pairet à la suite de l'élimination de Gianmarco Gorni.

Son sourire et sa bonne humeur ont aussi marqué les esprits. Critiquée sur son comportement jovial, Justine a répondu à ses haters dans un entretien à Femme Actuelle. "J'accepte les critiques, je les comprends même. Tout le monde ne peut pas m'aimer, c'est comme ça, c'est aussi le jeu. J'ai fait un concours professionnel, mais télévisé et je ne l'oublie pas, et la télé c'est ça aussi. Après, il y a le montage, ça reste une émission pour divertir, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de réactions. Je sens que j'ai fait beaucoup parler, mais comme je suis une fille assez enjouée, je préfère regarder le côté positif", a-t-elle confié.

"J'ai trouvé l'homme parfait"

Dans cette même interview, Justine a fait quelques confidences sur celui qui partage sa vie. Depuis août 2019, la candidate de "Top Chef" est mariée à un dénommé Camille avec lequel elle partage la même passion pour la cuisine. Elle en a dit plus sur les coulisses de leur première rencontre : "Je l'ai rencontré à l'Institut Paul Bocuse, il a fait le cursus Management de l'hôtellerie-restauration. Mon mari, c'est les chiffres, la gestion, la comptabilité, il sait gérer une entreprise et moi, je sais cuisiner. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il est la tête et moi les mains ! On s'est rencontré il y a maintenant six ans, pendant notre stage de fin de dernière année à Shanghai", a-t-elle raconté. Dans les colonnes de Télé Star, elle a partagé son bonheur, déclarant : "J'ai trouvé l'homme parfait".

