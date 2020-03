Top Chef 2020 : Justine épinglée sur Twitter, comment vit-elle les critiques ?

Dès le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Top Chef" sur M6, une candidate a marqué le concours culinaire par sa positive attitude. Il s'agit de Justine, chef à 26 ans de son propre restaurant à Paris depuis 2016. La semaine dernière, c'est en tant que candidate solitaire que les téléspectateurs l'ont retrouvée pour une première épreuve au cours de laquelle elle a dû cuisiner du poisson, de la tête à la queue, sans aucune aide des chefs.

N'ayant pas réussi à convaincre le chef Christopher Coutanceau avec son plat, Justine s'est retrouvée en dernière chance. En sublimant la betterave, elle a pu intégrer la brigade de Paul Pairet à la suite de l'élimination de Gianmarco Gorni. "La saison 11 de 'Top Chef', ça y'est, elle démarre vraiment pour moi. Je me sens vraiment poussée des ailes ! Ça y'est, je suis là", a-t-elle confié.

"Tout le monde ne peut pas m'aimer"

Celle que Paul Pairet a qualifiée de "vrai rayon de soleil" affiche toujours un grand sourire dans "Top Chef". Une bonne humeur qui ne fait pas l'unanimité sur Twitter. Critiquée sur son comportement jovial, Justine a répondu à ses détracteurs dans une interview accordée à Femme Actuelle. "Déjà, j'ai eu énormément de messages gentils, très touchants, j'ai été submergée par beaucoup d'amour !" a-t-elle tout d'abord précisé.

"Après, j'ai aussi regardé les critiques et je les accepte, je les comprends même. Tout le monde ne peut pas m'aimer, c'est comme ça, c'est aussi le jeu. J'ai fait un concours professionnel, mais télévisé et je ne l'oublie pas, et la télé c'est ça aussi. Après, il y a le montage, ça reste une émission pour divertir, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de réactions. Je sens que j'ai fait beaucoup parler, mais comme je suis une fille assez enjouée, je préfère regarder le côté positif", a-t-elle continué.

Par Clara P