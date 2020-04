Top Chef 2020 : Justine une nouvelle fois éliminée, Twitter ne s'en remet pas

La semaine dernière, dans l'épisode 8 de "Top Chef", aucune élimination n'a eu lieu. Pour pouvoir prolonger la diffusion de l'émission sur son antenne, M6 a décidé de le couper en deux parties. Ainsi, les téléspectateurs ont suivi les deux premières épreuves de ce nouveau volet le 8 avril dernier. Cette semaine, ils ont enfin pu revoir Justine dans la compétition.

En effet, mercredi 15 avril, la pétillante candidate a fait son retour dans le concours avec deux autres candidats, Jean-Philippe et Nastasia. Lors d'un duel exceptionnel, ces derniers ont tout donné dans l'espoir de pouvoir revenir dans la compétition. Pour se qualifier, ils ont dû proposer au jury une recette gastronomique à base de salade. Un sacré challenge pour ces trois anciens candidats qui ont vu leur rêve de gagner le concours se briser lors de leur première élimination.

"Faites une émission avec Justine"

À l'issue de ce duel exceptionnel, Jean-Philippe a pu réintégrer le concours "Top Chef" en volant la place de Gratien, l'un des protégés de Philippe Etchebest. Pour rappel, le jeune candidat avait décroché son ticket pour l'émission dans "Objectif Top Chef". Quant à Nastasia et Justine, leur rêve de pouvoir faire à nouveau partie du casting s'est définitivement envolé.

Une nouvelle élimination qui a fait réagir les internautes. En effet, ces derniers ont exprimé leur grande déception de ne pas voir la cheffe de 26 ans revenir dans la course. "Mais non Justine !!! Pas possible ça... Nous abandonner une deuxième fois ??? Nooooon", a posté un internaute. "Faites une émission avec Justine", a proposé un autre. Son appel sera peut-être entendu par M6, qui sait !

