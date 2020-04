Top Chef 2020 : la saison 11 pourrait-elle être déprogrammée ?

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs suivent le concours culinaire "Top Chef", dont la saison 11 a été lancée en février dernier. La semaine dernière, c'est Justine qui a été éliminée de la compétition. Lors de son départ, elle a adressé des mots très touchants à Paul Pairet, le chef de sa brigade. "J'ai vécu mon rêve. Je suis trop contente. Je n'ai rien lâché jusqu'au bout. Je n'ai rien à regretter, j'ai tout gagné. C'est difficile de partir, j'aurais voulu continuer, c'est sûr, mais cette expérience, elle m'a bouleversée", disait-elle.

Pour cette septième semaine de compétition, les candidats toujours en lice vont affronter Philippe Etchebest lors d'un duel qui s'annonce explosif. Puis ils retrouveront Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 en 2011 du concours culinaire. Elle est l'une des rares femmes à avoir obtenu deux étoiles au guide Michelin.

Des émissions suspendues

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de coronavirus touche l'Europe de plein fouet. Alors que les Français sont confinés depuis le 17 mars dernier - et ce jusqu'au 15 avril, au moins - le PAF a subi quelques changements dans sa programmation. En effet, plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus. Quant à Cyril Hanouna, il présente toujours son émission "Touche pas à mon poste", mais de chez lui.

La grille des programmes de M6 a elle aussi été chamboulée. Invité le week-end dernier dans l'émission "On refait la télé" sur RTL, Nicolas de Tavernost, le patron de la chaîne, s'est confié. "Il y a des émissions (...) qui ont été suspendues en cours de production et qui seront peut-être un peu décalées comme 'L'amour est dans le pré'. On continue les castings à distance, mais c'est compliqué", a-t-il commencé. Et pour "Top Chef" ? "Nous essayons d'aller jusqu'au bout de 'Top Chef' qui est actuellement en diffusion. Les derniers épisodes, ce n'est encore pas totalement sûr", a-t-il précisé.

Par Clara P