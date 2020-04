Top Chef 2020 : le retour de Justine reporté, les internautes déçus

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle et onzième saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 15 nouveaux candidats, mais aussi de retrouver Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran dans le jury. Ces derniers ont accueilli un nouveau membre à la suite du départ de Jean-François Piège après dix saisons. En effet, Paul Pairet a fait ses premiers pas dans le concours. C'est en Chine que le chef détient trois restaurants, à Shanghai plus précisément. Au fil de la compétition, Paul Pairet est parvenu à garder toute sa brigade, avant que Justine ne soit éliminée le 25 mars dernier.

Avant son départ, la candidate a livré un touchant discours sur son expérience au sein des cuisines de "Top Chef". "J'ai vécu mon rêve. Je suis trop contente. Je n'ai rien lâché jusqu'au bout. Je n'ai rien à regretter, j'ai tout gagné. C'est difficile de partir, j'aurais voulu continuer, c'est sûr, mais cette expérience, elle m'a bouleversée", disait-elle.

"Non, c'est la semaine prochaine"

La semaine dernière, à la fin de l'épisode 7 de "Top Chef", M6 a teasé le retour de trois candidats éliminés dans le prochain volet de la compétition. Et parmi ces trois ex-participants se trouve Justine, l'ex-membre de la brigade de Paul Pairet. Alors que les téléspectateurs s'attendaient à la revoir mercredi 8 avril dans l'épisode 8 du concours, ça n'a pas été le cas. En effet, juste avant la diffusion de l'épisode, M6 a annoncé qu'elle bousculait la programmation de l'émission.

"Suite aux mesures de confinement en vigueur, le montage de vos émissions #TopChef connaît des ralentissements. Afin de vous assurer au mieux une continuité dans votre programme, voici le déroulé de vos prochaines soirées", a-t-elle posté. Ainsi, le retour de Justine et des deux autres candidats a été décalé au 15 avril prochain. Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir à ceux qui se faisaient une joie de revoir la candidate.

Top Chef qui nous a teasé Justine pour nous dire au dernier moment que ça sera la semaine prochaine c'est quel niveau de perversité ? — Hyde (@Hyderules) April 8, 2020

Être confinés d’accord mais nous teaser justine sans la voir c’est plus que je ne peux supporter #TOPCHEF2020 #Topchef pic.twitter.com/Tw766EdMdx — RemyNurse (@RemyNurse) April 8, 2020

Trop bien cette dernière chance, Justine qui revient dans le concours c'est par... Oh wait. #topchef — Ben "Manath" Dimanche (@BenDimanche) April 8, 2020

Une pensée à tous les gens qui ont regardé l'épisode de ce soir juste pour voir Justine #TopChef — HydratezVosCerveauxSVP (@Lisa_TheOtter) April 8, 2020

Moi quand on me promet Justine toute la soirée pour illuminer mon confinement et que je vois le bandeau « suite au prochain épisode » #TopChef pic.twitter.com/a0lGDSG76d — RemyNurse (@RemyNurse) April 8, 2020

Il nous l’on mise bien à l’envers hein, à nous faire jubiler du retour de Justine pour au final apprendre que c’est pour la semaine pro ! Rhoooo pas cool #TopChef — (@DemauxMaeva) April 8, 2020

#TopChef quand tu attends de voir Justine, et non c’est la semaine prochaine pic.twitter.com/rWSzXSNd1G — Anne Laure (@annlore_b) April 8, 2020

On nous tease le retour de Justine depuis 1 semaine et bah ... non. #TopChef — Justine (@Just_ine_Travel) April 8, 2020

Suite aux mesures de confinement en vigueur, le montage de vos émissions #TopChef connaît des ralentissements.

Afin de vous assurer au mieux une continuité dans votre programme, voici le déroulé de vos prochaines soirées pic.twitter.com/5DQkuzeMiH — M6 (@M6) April 8, 2020

Par Clara P