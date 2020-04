Top Chef 2020 : les plats sont-ils vraiment dégustés à l’aveugle par le jury ?

"Top Chef" régale les téléspectateurs de M6 une fois de plus cette année. La saison 11 réunit chaque mercredi en moyenne plus de trois millions et demi de Français devant la télévision. Les candidats font le show autant que le jury, qui ne manque pas de coups de gueule et autres plaisanteries. Pour cette saison 2020, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet sont en charge de désigner le vainqueur de "Top Chef 2020". Pour cela, ils doivent goûter à l’aveugle chaque plat des candidats pour désigner le meilleur et le moins bon. Mais alors qu’ils sont tous à la tête d’une brigade, comment font-ils pour déguster ces plats à l’aveugle ? Pour certaines propositions, n’y voient-ils pas la signature d’un de leurs poulains ? "On sort à chaque fois l’assiette la moins bonne de façon très objective. Sur ce choix, les trois autres chefs et moi sommes presque toujours tombés d'accord", indique le chef Paul Pairet toujours pour Ciné Télé Revue.

L’identité des candidats soigneusement caché

"Comme il y a une très bonne ambiance entre les quatre jurés, on se dit que l'on est avant tout là pour les candidats. Une fois que nous sommes d'accord sur l'assiette à écarter, une fois que notre choix a été communiqué, on se parle entre nous afin de savoir qui aurait bien pu préparer ce plat ", ajoute Hélène Darroze citée par Ciné Télé Revue. "Et on se trompe assez souvent sur l’identité du cuisinier", ajoute-t-elle. De quoi rassurer les candidats de "Top Chef "? Si les chefs ont une oreillette pendant la dégustation, c’est purement d’un point de vue technique assure la production. Il n’est pas question de donner des indications sur l’identité d’un candidat. "Celui qui connaît un chef étoilé qui accepte d’être téléguidé pour les besoins d’un concours, qu’il me le présente", assène ainsi la production, citée par Ciné Télé Revue.

Par Non Stop People TV