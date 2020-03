Top Chef 2020 : Mallory aveugle d'un oeil, est-ce définitif ?

La semaine dernière, un premier membre de la brigade d'Hélène Darroze a quitté la compétition. Il s'agit de Jean-Philippe Berens, un chef de 29 ans qui a travaillé pendant dix ans au Plaza Athénée au côté du chef Philippe Marc. Dans l'aventure, il a fait équipe avec les deux autres membres de l'équipe rouge, David Gallienne et Mallory. Ce dernier s'est confié dans une longue interview à TV Mag sur sa participation à l'émission de M6.

Dans un premier temps, il en a dit plus sur ses motivations à rejoindre le concours. "Depuis deux ans, la production me sollicite via les réseaux sociaux pour participer à 'Objectif Top Chef' et 'Top Chef'. Mais ça ne s'était pas fait à l'époque, car je perdais ma grand-mère. Et il y a quelques mois, un ami m'a inscrit. J'ai pris ça comme un challenge. Ma maman est une grande fan de l'émission. Mon objectif était de passer la première semaine, c'est chose faite !" a-t-il dit.

"Mon oeil va très bien et bouge"

Dans la suite de l'entretien, Mallory est revenu sur les circonstances de l'accident qui lui a fait perdre l'usage de son oeil droit. "À la fin de mon stage, l'équipe a voulu me baptiser. Ils m'ont jeté des oeufs, de la farine, du lait. Après ça, un des gars a vu derrière lui un seau avec de l'eau et me l'a lancé au visage. Sauf que le seau contenait du décapant industriel pour nettoyer les fours. C'est comme ça que j'ai perdu la vue (...) Le patron du restaurant était sous le choc de voir ma vie changer en 20 minutes (...) C'était un accident. La personne qui m'a jeté ça dans l'oeil ne l'a pas fait exprès", a-t-il raconté.

Le candidat de "Top Chef" a ensuite évoqué sa convalescence. Comment s'en est-il remis ? "Deux-trois jours après l'accident, on m'a annoncé que je ne reverrais pas d'un oeil. J'ai appris à vivre comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a pire dans la vie. Des gens qui n'ont rien à manger par exemple", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "J'ai encore l'espoir de recouvrer la vue. La médecine pour les yeux fait beaucoup de progrès. Dans 10 ou 15 ans, peut-être... J'y crois toujours et les médecins sont confiants. Je n'ai jamais voulu avoir d'oeil de verre. La vie est ainsi. Mon oeil ne voit juste plus, mais il va très bien et bouge", a-t-il dit.

Par Clara P