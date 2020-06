Top Chef 2020 : Mallory éliminé, il se confie sur son aventure

Rapidement devenu l’un des chouchous des téléspectateurs de cette saison de Top Chef, le jeune Mallory âgé de 22 ans a finalement été éliminé ce mercredi 10 juin après 13 semaines de compétition. Il a finalement quitté le concours de M6 aux portes de la grande finale face à David et Adrien. Malgré cette élimination, Mallory garde un bon souvenir du tournage : "Top Chef m'a apporté la confiance en soi. J'ai appris des choses sur moi-même, ma cuisine, mon entourage. Top Chef m'a fait changer beaucoup de choses par rapport à mes projets. Ça fait grandir", a-t-il confié à nos confrères de Télé Loisirs. Mallory a également révélé ce qu’il a ressenti au moment de l’annonce du verdict final : "Je suis content de de mon parcours et fier que maman m'ait vu arriver jusque là. C'est sûr que ce n'est pas facile d'être éliminé à ce stade, j'ai failli verser une petite larme sur le plateau…Cela aurait pu être cool pour une fois, un Belge en finale de Top Chef ! Mais il faut accepter l'échec dans la vie".

"Top Chef c’est le meilleur qui gagne"

Face à David et Adrien, Mallory ne regrette rien : "Je sais que beaucoup de gens vont être un peu déçus de ne pas me voir aller en finale… mais j'ai tout prévu : je vais faire un petit live sur les réseaux sociaux ! Après, David et Adrien ont gagné leur place, ils méritent d'être en finale. Je suis très fier d'eux, tout comme eux sont fiers que je sois arrivé jusque là. On le sait, Top Chef c'est le meilleur qui gagne, je ne suis pas "mauvais" par rapport à ça. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, j'ai fait une erreur". Enfin, Mallory a fait part de ses futurs projets alors qu’il a été approché par un grand chef : "Effectivement, j'ai été contacté par un célèbre chef, il s'agit de Yannick Alléno (…) Je travaille pour Yves Mattagne à Bruxelles, je lui ai fait une promesse : que j'allais être présent pour l'ouverture du nouveau restaurant. Je vais tenir cette promesse jusqu'au bout. Après, je vais aller manger un bout avec Yannick Alléno pour discuter. Je vais aller écouter ce qu'il a à me dire et après j'aviserai".

Par Alexia Felix