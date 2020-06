Top Chef 2020 - Mallory : pourquoi il a du mal à se concentrer lors d’une épreuve

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Top Chef". Au casting, 15 candidats ont enfilé leurs tabliers pour disputer les redoutables épreuves du concours, sous la supervision de quatre jurés : Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Hélène Darroze. Au fil des semaines, certains candidats ont été éliminés. La semaine dernière, les téléspectateurs ont pu suivre la première partie de la demi-finale de "Top Chef" qui a opposé Adrien Cachot, David Gallienne et Mallory Gabsi.

Avec la crise du coronavirus, certains épisodes de l'émission ont été coupés en deux parties. Ainsi, ce mercredi 10 juin, les fidèles du programmes ont rendez-vous sur M6 pour découvrir la suite de la demi-finale. Un avant dernier round au cours duquel Mallory va devoir tout donner, au risque d'être éliminé aux portes de la finale. "Je suis très cool. Il y a forcément du stress, mais je reste assez posé dans ma tête, prêt à me lancer", a-t-il confié à Télé-Loisirs. Et de poursuivre : "Je n'ai pas le droit de me louper, j'en suis conscient. Ça stresse ! Je vais faire ce que je sais faire avec ma technique, ma façon de cuisiner, ma bonne humeur, et voilà".

Un journaliste un peu trop envahissant ?

Le 5 juin dernier, Mallory était l'invité de l'émission "Bienvenue chez vous" sur LFM. L'occasion pour le finaliste de "Top Chef" d'évoquer son confinement. "J'ai beaucoup cuisiné, ce que je ne faisais pas souvent à la maison parce que quand je rentre du travail, je suis fatigué donc je ne cuisine pas beaucoup. On a fait du rangement dans le grenier, la cave. Tout ce qu'on ne fait pas d'habitude, on le fait pendant le confinement".

Dans la suite de l'entretien, il a confié ce qui était le plus "compliqué" pendant le tournage de l'émission. "Pendant une épreuve, on a un journaliste qui est en face de nous et qui nous pose beaucoup de questions. C'est pas facile d'être concentré sur l'épreuve, sur le timing qui nous reste et en même temps, répondre aux questions du journaliste", a-t-il expliqué.

Par Clara P