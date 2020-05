Top Chef 2020 : Martin éliminé, il se confie sur son aventure

Depuis plusieurs semaines maintenant les téléspectateurs attendent avec impatience de savoir qui seront les trois finalistes de cette saison de Top Chef. La semaine dernière, le benjamin de l'aventure a été le premier à remporter son pass pour l'étape suivante. Ce mercredi, c'est l'un des chouchous des internautes qui s'est qualifié, Adrien, grâce à une épreuve inédite. Suivie d'une bataille sans merci entre Martin et David sur fond de riz au lait. Et le premier n'a pas réussi à convaincre la meilleure pâtissière du monde Jessica Préapalto. Il a livré ses premières impressions sur l'aventure à Télé-Loisirs et notamment sur cette dernière épreuve qui n'a duré que trente minutes. "Cela s'est joué à rien, c'est d'ailleurs ce qui était un peu dur pour moi. Je suis allé au bout du combat. Je ne pensais pas que cela se jouerait sur une épreuve coup de poing, c'est mon regret. J'aurais préféré une "dernière chance" d'une heure, après ce sont les règles du concours et je les accepte."

déçu, mais heureux

Martin qui a fait chou blanc durant l'épreuve de la guerre des restos, dévoile ensuite la manière dont il a atterri dans Top Chef : "Je ne me suis pas inscrit à l'émission, c'est la production qui m'a contacté. J'ai dit "oui" tout de suite, j'en étais à un moment de ma carrière où je me posais beaucoup de questions." Et il semblerait que cette émission lui ait apporté beaucoup, aussi bien au niveau personnel que professionnel. " Je ne suis pas allé dans Top Chef pour affronter les autres, je suis allé dans Top Chef pour avoir un avis sur mon travail de la part de grands chefs et leur reconnaissance. Quand je suis arrivé dans Top Chef, j'étais en colère contre moi, j'avais le sentiment de tourner un peu en rond. Je suis très heureux, la victoire a été au rendez-vous, les compliments aussi."

Par J.F.