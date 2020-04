Top Chef 2020 : Nastasia éliminée, elle répond aux critiques sur son manque d'hygiène

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle et onzième saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran au sein du jury, accompagné d'un petit nouveau, remplaçant de Jean-François Piège. Il s'agit de Paul Pairet, chef de trois restaurants en Chine. À côté de ça, la production a fait appel à 15 candidats prêts à relever de nombreux défis culinaires. Chaque semaine, l'un d'entre eux a été éliminé. La semaine dernière, c'est Justine qui a quitté le concours, premier membre de la brigade de Paul Pairet à ne pas poursuivre dans l'aventure.

Pour la septième semaine de concours, les huit candidats en lice ont affronté Philippe Etchebest. Puis ils ont fait la connaissance de Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 en 2011. Elle est l'une des rares femmes à avoir obtenu deux étoiles au guide Michelin. À l'issue de ces deux épreuves puis celle de la dernière chance, c'est Nastasia qui a été éliminée du concours. Un départ qui n'a pas été une surprise, comme elle l'a confié à TV Mag. "Je n'avais pas réussi l'épreuve de Stéphanie Le Quellec. Pourtant, je rêvais de bien faire parce que c'est une femme chef doublement étoilée qui a gagné 'Top Chef' et que j'étais la dernière fille. Mais j'ai raté ce défi. Ça m'a affaiblie psychologiquement (...) Je ne suis pas surprise, mais déçue, forcément, de quitter le concours si tôt. J'avais d'autres ambitions".

"C'est un show télévisé"

Dans ce même entretien, Nastasia a répondu aux critiques qu'elle a reçues pendant son passage dans "Top Chef", notamment celle sur son manque d'hygiène à cause de ses ongles vernis. Comment l'a-t-elle vécu ? "Je l'ai très bien vécu. Dans ce concours, je cuisine pour quatre personnes. Une mère de famille qui prépare le dîner pour ses proches peut porter du vernis à ongles, personne ne lui reprocherait de ne pas respecter les règles d'hygiène... Même mon chef, Gilles Goujon, m'a défendue", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "C'est un show télévisé. Je n'avais pas de vernis en arrivant sur l'émission et la production, qui sait que j'en porte habituellement, m'a dit que je pouvais en mettre. Les gens ont besoin de parler de tout et de rien. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ça ne me dérange pas. On m'a aussi reproché de cuisiner la chevelure détachée, mais j'ai le même nombre de cheveux qu'Adrien et la même probabilité que lui, que l'un d'eux tombe dans l'assiette".

Par Clara P