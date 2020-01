Top Chef 2020 : nouveau juré, chefs étoilés, épreuves... La saison 11 se dévoile

C'est à la Fondation GoodPlanet que Non Stop People et d'autres médias ont été conviés à la conférence de presse de "Top Chef 2020". Le 19 février prochain, les téléspectateurs pourront découvrir la onzième saison du concours culinaire. Une édition sous le signe de l'excellence, de l'audace et de l'engagement (les thèmes de l'écologie et du développement durable seront présents).

Avec le départ de Jean-François Piège la saison dernière, la production a fait appel à Paul Pairet. Nouveau membre du jury, il est à la tête de trois restaurants à Shanghai, dont "Ultraviolet" (3 étoiles au Guide Michelin). Originaire de Perpignan, il a aussi été élu Meilleur Restaurateur du monde par "Les Grandes Tables du Monde" en 2018. Il rejoint Philippe Etchebest (chef étoilé et Meilleur ouvrier de France), Michel Sarran (chef deux étoiles à Toulouse et officier des Arts et des Lettres) et Hélène Darroze (cheffe 2 étoiles).

Des épreuves de haut vol

Les candidats au casting de cette édition 2020 de "Top Chef" ont d'emblée dû montrer de quoi ils étaient capables. Pour les mettre à l'épreuve, plusieurs chefs dont les restaurants ont été sélectionnés par le Guide Michelin ont été invités dans cette nouvelle saison : Laurent Petit (Le Clos des sens), Mauro Colagreco (Mirazur) ou encore Glenn Viel (L'Oustau de Baumanière). À noter que trois anciens candidats devenus étoilés après le concours reviennent pour défier la promotion de cette année. Il s'agit de Franck Pelux (saison 8), Guillaume Sanchez (saison 8) et Ludovic Turac (saison 2). D'autres épreuves ont rythmé la compétition comme l'épreuve anti-gaspillage, le duel de Philippe Etchebest contre les candidats et le retour de Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2. Les candidats ont dû reproduire l'un de ses plats.

En deuxième partie de soirée, M6 diffusera "Top Chef, qui sublimera les produits de nos régions", une émission présentée par Stéphane Rotenberg. Chaque semaine, des producteurs et des éleveurs passionnés viendront présenter leurs produits et deux anciens candidats de "Top Chef" s'affronteront pour les sublimer.

Une soirée 100% gourmande donc.

