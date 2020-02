Top Chef 2020 - Paul Pairet : pourquoi ses débuts dans l'émission ont été mouvementés

Le 29 janvier dernier, Non Stop People s'est rendu à la Fondation Goodplanet pour assister à la conférence de presse de "Top Chef" dont la nouvelle saison démarre ce mercredi 19 février sur M6. Lors d'une table ronde, nous avons pu échanger avec les quatre membres du jury composé cette année de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, le nouveau de la bande. Ce dernier a rejoint l'émission à la suite du départ en juillet dernier de Jean-François Piège après dix ans de bons et loyaux services en tant que juré de l'émission.

Originaire de Perpignan, Paul Pairet est à la tête de trois restaurants à Shanghai, dont "Ultraviolet" (3 étoiles au Guide Michelin en 2018). Il a déjà fait une apparition dans "Top Chef" en tant que juré invité, comme il l'a confié lors de la présentation presse de cette saison 11. "J'avais goûté à 'Top Chef' l'année dernière. Ça a été très décisif dans ma volonté de le faire cette année", a-t-il confié. Et quel type de juré a-t-il été face à sa brigade ? "J'ai découvert l'empathie immédiate", a-t-il répondu, lui qui a été très touché par les éliminations de ses candidats. "On s'attache. Je suis assez compétiteur de nature. Je me suis découvert une humanité que j'ignorais", a-t-il poursuivi.

Bizutage et rhume sur le tournage

Les débuts de Paul Pairet en tant que juré dans "Top Chef" n'ont pas été de tout repos, comme l'a révélé Stéphane Rotenberg, présent lui aussi à la conférence de presse. "Paul Pairet a été bizuté au début. Il a aussi été un peu plus chambré que les autres", a-t-il dit. "Gentiment, mais je prends ma revanche, doucement", a renchéri le principal intéressé. L'animateur de "Top Chef" a ensuite poursuivi : "Ses premières interventions étaient un peu longues (...) Il apprend très, très vite (...) Le côté un peu gauche, maladroit, je trouve que ça marche bien".

"Je n'étais pas assez clair dans mes explications, c'était soit trop long, soit trop court", a reconnu Paul Pairet. Une première approche un peu bancale donc, d'autant plus que le chef de 55 ans a démarré le tournage malade. "J'avais un rhume. Je l'ai attrapé le dimanche soir. On tournait le lendemain", a-t-il dit. Michel Sarran s'est lui aussi confié sur l'arrivée du remplaçant de Jean-François Piège. "Il ne savait pas trop où il mettait les pieds. C'est un chef très cérébral, avec beaucoup d'empathie (...) Il a un univers culinaire vraiment à lui", a-t-il confié. "C'était un bon copain de concours", a conclu Philippe Etchebest.

Par Clara P