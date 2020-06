Top Chef 2020 : Paul Pairet présent la saison prochaine ? Il répond

Pour cette toute nouvelle saison de Top Chef, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir un tout nouveau chef, Paul Pairet. Ce dernier a rejoint Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze. Lors d’une interview avec Télé 7 jours, Paul Pairet s’était confié sur ses débuts dans l’émission : "C'est un univers que je découvre totalement. J'ai fait comme j'ai pu, d'autant plus que la veille du premier jour de tournage j'ai attrapé un rhume. J'espère ne pas avoir été trop nasillard dans les premiers épisodes. Je sais que, parfois, je n'étais pas assez clair dans mes explications : trop bavard... ou pas assez. Le but était de m'améliorer, aussi, au fur et à mesure des épisodes".

"Je suis ouvert à la proposition"

Visiblement séduit par l’émission Top Chef, Paul Pairet semble prêt à continuer l’expérience. Au cours d’une interview avec Télé Star, le chef cuisinier a révélé qu’il était prêt à faire une nouvelle saison : "Je suis ouvert à la proposition. À M6 de décider. Je me suis découvert une empathie ignorée ». Paul Pairet a révélé s’être « vraiment mis au service d'un candidat. J'étais parfois plus stressé et affecté que les candidats eux-mêmes, que ce soient les miens ou ceux des autres, et ça m'a surpris". De son côté, Stéphane Bern a fait savoir à Télé Loisirs qu’il serait ravi que Paul Pairet continue : "On savait qu'avec Paul Pairet, ça avait bien pris. C'est un vrai pari ! Pour lui et pour nous. Ce n'est pas évident de rentrer dans une machine qui est déjà en place depuis 11 saisons. Il l'a fait sans se poser de questions, naturellement. Il a tout de suite été dans le bain très à l'aise. Il a aussi cette fraîcheur, il est encore surpris de la mécanique du jeu".

Par Alexia Felix