Top Chef 2020 : pourquoi Hélène Darroze est plus épanouie cette saison

Cette année encore, Hélène Darroze a accepté de reprendre l’aventure Top Chef. Aux côtés de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet, Hélène Darroze fait son possible pour emmener ses candidats jusqu’en finale. Lors d’un entretien avec Télé Star il y a quelques jours, le chef cuisinier s’est d’ailleurs confié sur ses protégés Mallory et David, qui sont toujours en compétition : "J'ai fait une super pioche, c'est sûr, mais eux aussi ! Mallory et David tenaient à intégrer ma brigade. Entre nous, il y a eu une vraie fusion. Du coup, je me suis investie comme jamais cette année. D'ailleurs, Mallory me téléphone régulièrement et me dit que je suis pour lui comme une seconde maman". Et visiblement, cette proximité avec ses deux candidats ont permis à Hélène Darroze d’être plus épanouie que jamais cette saison.

Une équipe soudée pour Hélène Darroze

Après plusieurs années dans le programme de M6, Hélène Darroze semble s’amuser comme jamais cette saison : "J'ai toujours été heureuse d'y participer mais ce qui change cette année, c'est justement mon équipe. Mon credo à moi c'est l'humilité, et je pense avoir réussi à me faire comprendre. La deuxième chose, c'est que, comme le dit Monsieur Ducasse, je suis "une terroriste du goût" et là aussi, David et Mallory ont adhéré à ce principe avec énormément de simplicité", a expliqué Hélène Darroze auprès de Télé Star. Reste à voir si Hélène Darroze va réussir à emmener son protégé David jusqu’en finale. De son côté Mallory a rejoint la brigade de Michel Sarran, ce dernier ayant perdu son candidat la semaine dernière. Les quarts de finale de Top Chef seront à suivre sur M6 dès 21h05.

Par Alexia Felix