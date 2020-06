Top Chef 2020 : que remporte le vainqueur ?

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle et onzième saison de "Top Chef". Au début de la compétition, ils étaient 15 candidats à concourir pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition. La semaine dernière, à l'issue de la deuxième partie de la demi-finale, Mallory a été éliminé. Deux candidats ont décroché leur place en finale. Dans la brigade de Paul Pairet, c'est Adrien Cachot qui a réussi à se hisser dans le carré final du célèbre concours culinaire de M6. Quant à Hélène Darroze, elle peut compter sur David Gallienne, chef étoilé, pour tout donner sur cette dernière épreuve.

Pour la grande finale diffusée ce mercredi 17 juin sur M6, la production a vu les choses en grand. En effet, Adrien Cachot et David Gallienne vont devoir réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre chefs. Et c'est dans le prestigieux palace, le George V, que les deux finalistes disputeront cette épreuve. Ils seront soumis aux votes des 100 jurés du jour et des chefs qui auront la lourde tâche de désigner le menu qu'ils ont préféré.

100 000 euros en jeu ?

Avant la cérémonie des couteaux, un huissier de justice procède dans le plus grand secret au dépouillement des bulletins de votes. Il comptabilise les points attribués à chaque menu par les 100 convives et les quatre chefs. Puis il scelle deux couteaux, un à lame orange pour le perdant et un à lame acier pour le grand vainqueur du concours.

Que gagne l'heureux élu ? Il remporte une somme proportionnelle aux résultats des votes. L'année dernière par exemple, Samuel a remporté la saison 10 de "Top Chef" avec 53,08% des voix. Il est reparti avec un chèque de 53 080 euros. Pour rappel, cette règle a été instaurée en 2014.

Par Clara P