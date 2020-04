Top Chef 2020 : qui est Alexandre Mazzia, chef invité ce mercredi soir ?

Les candidats de "Top Chef 2020" vont avoir fort à faire ce mercredi soir. Le chef invité Alexandre Mazzia va les mettre au défi de préparer un plat salé avec du chocolat. Une proposition qui n’a rien d’originale pour le chef quand on sait que son plat signature est l’anguille fumée au chocolat. Le cuisinier est ainsi connu pour son inventivité culinaire et son mélange des saveurs. Une audace qui se justifie par son parcours de vie. Alexandre Mazzai est né au Congo et y a vécu jusqu’à ses 15 ans. C’est là-bas qu’il y a découvert les épices et le piment qu’on retrouve aujourd’hui dans sa cuisine. "Épicé, torréfié, fumé, voici les trois fils conducteurs de son travail saupoudré d’audace", écrit l’inspecteur du guide Michelin.

Un ancien basketteur pro né au Congo

Féru d’art contemporain, Alexandre Mazzia a été basketteur professionnel avant de devenir cuisinier. Du sport, il garde certaines valeurs. "La rigueur, l’abnégation, la concentration, l’anticipation, l’honnêteté, l’engagement, le sens de la répétition, le management d’équipe et la passion", disait-il dans Les Echos. Établi dans le sud, il passe notamment par "Le ventre de l’architecte", le restaurant de l’hôtel Le Corbusier à Marseille avant d’ouvrir son propre restaurant, baptisé tout simplement "AM", toujours dans la cité phocéenne en 2014.

Dès l’ouverture, c’est un succès. Alexandre Mazzia a notamment été nommé "Grand de demain" par le Gault&Millau en 2015 et "Créateur de l’année 2015" par Omnivore. C’est également en 2015 qu’il obtient sa première étoile. En 2019, il a été élu chef de l’année. C’est cette même année qu’il a reçu sa deuxième étoile. Les fans de Top Chef ne sont pas au bout de leurs surprises avec ce chef ce mercredi soir.

