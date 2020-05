Top Chef 2020 : qui est Maura Colagreco, le chef invité ce 6 mai ?

M6 propose ce mercredi 6 mai le douzième épisode de la saison onze de "Top Chef". Après le stress de la semaine dernière avec la guerre des restos, place à l’émotion aors que les cinq derniers candidats vont retrouver leurs proches pour cuisiner. La seconde épreuve verra les participants s’affronter autour d’un plat de fruits de mer, proposé par le chef Mauro Colagreco. Italo-argentin, Mauro Colagreco fait carrière en France. Il a notamment collaboré avec Bernard Loiseau, Alain Ducasse ou encore Alain Passard. En 2006, il s’établit à Menton et ouvre son restaurant le Mirazur. Il obtient dans la foulée sa première étoile au Guide Michelin et devient la "révélation de l’année" du Gault&Millau. Il reçoit sa troisième étoile au Guide Michelin en 2019 avant d’être sacré "meilleur restaurant au monde" par le classement "The World’s 50 Best restaurants 2019". Le propriétaire et chef du restaurant Mirazur participe depuis deux saisons à un épisode de "Top Chef".

Un chef engagé

Alors que la crise sanitaire est une catastrophe pour les établissements hôteliers et de restauration, Mauro Colagreco s’est exprimé sur cette situation dans TV Mag ce 6 mai. Le chef souhaite que les restaurants puissent ouvrir le plus rapidement possible dès la fin du confinement. "Il faut repartir au travail. Avec toutes les précautions nécessaires évidemment pour rassurer nos clients. Heureusement, nous sommes aidés par l’Etat avec différentes mesures mais il faudra tôt ou tard les payer", juge le chef qui révèle que les 65 employés de son établissement sont quasiment tous au chômage partiel. "Cette pandémie va sans doute nous faire réfléchir sur notre manière de consommer. Revenir à une consommation plus locale, privilégier la qualité à la quantité notamment. C’est essentiel pour notre planète", ajoute Mauro Colagreco dans TV Mag.

