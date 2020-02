Top Chef 2020 : qui sont les 15 candidats de la saison 11 ?

Le 29 janvier dernier, Non Stop People a eu l'occasion d'assister à la conférence de presse de "Top Chef". Le programme culinaire revient ce mercredi 19 février sur M6 pour une onzième saison inédite. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver le jury et de faire connaissance avec un nouveau juré, Paul Pairet. Cette édition 2020 est placée sous le signe de l'excellence, de l'audace et de l'engagement, comme l'a précisé la production lors de sa rencontre avec les médias à la Fondation GoodPlanet.

Pour ce premier épisode, les quatre chefs vont constituer leurs brigades. Ainsi, ils vont rencontrer le casting de cette onzième saison et les mettre au défi à travers deux épreuves originales pour découvrir toute leur créativité. Sur Instagram, M6 a déjà mis en ligne des extraits de ce premier prime. L'occasion de découvrir, entre autres, Justine Piluso dont le sourire n'a pas manqué de charmer le jury (voir ci-dessous).

Les photos du casting dévoilées

En attendant de découvrir cette première soirée consacrée à "Top Chef 2020", les photos* des 15 candidats en compétition ont été dévoilées par M6. Parmi eux, les téléspectateurs retrouveront Gratien Leroy dont le talent a été salué par Philippe Etchebest dans "Objectif Top Chef". Il fait d'ailleurs partie de sa brigade.

Les téléspectateurs feront également la connaissance de Maxime Zimmer, Adrien Cachot, Diego Alary, Jean-Philippe Berens, Pauline Berghonnier, Martin Feragus, Mallory Gabsi, David Gallienne, Gianmarco Gorni, Nastasia Lyard, Arthur Vonderheyden, Jordan Yuste et Justine Piluso. Quels candidats réussiront à intégrer l'une des brigades ? Pour le savoir, ne manquez pas le premier épisode de "Top Chef" à 21h05 sur M6.

*crédit photo : Marie Etchegoyen/M6

Par Clara P