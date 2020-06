Top chef 2020 : un ancien candidat pousse un coup de gueule cinglant contre la finale

ces dernières années. Tous les espoirs reposaient sur Adrien Cachot, mais malheureusement, ce dernier s'est incliné face à David Gallienne, son concurrent étoilé. Certains internautes se sont indignés des plats proposés par le candidat de la brigade d'Hélène Darroze et ont pointé du doigt le plagiat.

Face à cette vague de critique, il s'est exprimé au micro de Sud Radio et a expliqué "avoir découvert en même temps que tout le monde" cette ressemblance, estimant ensuite que les deux recettes étaient "complètement différentes". Des propos qui n'ont pas su convaincre les internautes, et encore moins cet ancien candidat de Top Chef, Victor Mercier.

"M6 devrait faire quelque chose"

Finaliste de la neuvième saison face à Camille Delcroix, il s'est exprimé sur Instagram sur cette finale : "Deux salles, deux ambiances : un candidat d'une maîtrise technique assez impressionnante, mais il faut le dire, totalement convenu et grand public... Et un autre peut-être moins bien préparé, mais il faut le dire également, d'un génie créatif rarement vu dans l’émission."



Victor Mercier ne peut pas s'empêcher de revivre un peu sa finale à travers celle d'Adrien et pour cause, il avait perdu face à Camille, à l'époque second dans un restaurant et donc habitué à gérer une brigade. "L’un avec ses équipes, dans son restaurant étoilé. L'autre dans son restaurant, seul en cuisine, dans un établissement de 25m2 à tout péter. Cette finale, sans faire de récupération politique, me fait penser à la mienne" Il interpelle ensuite la production en leur demandant de changer les règles. "L'équité n'est pas totale et je pense vraiment que M6 devrait faire quelque chose sur ce point précis."

Par J.F.