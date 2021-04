Top Chef 2021 : Baptiste cible de rumeurs de couple avec Pauline, comment sa compagne le vit-elle ?

Cette saison 12 de l'émission culinaire préférée des Français est riche en rebondissements. Ce mercredi 7 avril, après une petite semaine d'absence en raison du match de football éliminatoire de la Coupe du monde, Bosnie-Herzégovine - France, un nouveau numéro de "Top Chef" sera diffusé sur M6. De quoi faire saliver, une fois de plus, les papilles des téléspectateurs derrière leurs écrans. Contrairement aux précédentes années, les candidats ont été confinés ensemble, en pleine pandémie de coronavirus, et n'ont pas pu rentrer voir leur famille. Ils ont dû séjourner à l'hôtel et des amitiés se sont nouées. D'ailleurs, un duo s'est rapproché, à tel point que des rumeurs de couple ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Pauline et Baptiste étaient très complices lors des épreuves... jusqu'à l'élimination de la jeune femme le mercredi 17 mars.

"je pense que ça amuse beaucoup moins sa copine..."

Mais alors, Pauline et Baptiste de "Top Chef" sont-ils en couple ? "Alors non, nous ne sommes pas en couple," a assuré l'ancienne candidate de la brigade de Paul Pairet à PurePeople, avant d'ajouter : "Ça nous fait beaucoup rire de lire tout ça. On s'entend très bien, c'est vraiment un ami, un très bon ami même. Mais ça s'arrête là. En plus, il est en couple de son côté !" D'ailleurs, la compagne de Baptiste serait loin d'apprécier cette rumeur persistante. Également interviewée par Ici Paris, Pauline a expliqué : "Les fans du programme imaginent que nous sommes ensemble et ça m'amuse beaucoup. Mais il faut savoir que Baptiste est en couple, et je pense que ça amuse beaucoup moins sa copine..." Pour le moment, Baptiste n'a pas encore réagi face à ces bruits.

Par Solène Sab