Top Chef 2021 : Chloé contrainte "d'adopter" sa propre fille, elle interpelle Emmanuel Macron

La 12e saison de "Top Chef" a démarré le 10 février dernier sur M6. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 15 candidats au casting cette année. Dès le premier épisode, deux d'entre eux ont définitivement quitté les cuisines du concours culinaire. La compétition a continué, notamment pour Jarvis Scott, nouveau candidat solitaire de cette édition 2021. Ce dernier a dû s'imposer seul face à ses camarades dans l'espoir de rejoindre une brigade. Malheureusement, après s'être retrouvé en dernière chance, le candidat aux santiags a été éliminé.

La semaine dernière, c'est Mathieu qui s'en est allé. Un départ qui a fait réagir sa communauté. "Trop dommage... Ta bonne humeur va manquer sur cette saison ! Bonne continuation", a posté un internaute sur Instagram. "Totalement injuste ton élimination. Mauvais choix de Philippe Etchebest de t'envoyer en dernière chance", a déploré un autre.

un dossier d'adoption dévoilé

Ce mercredi 3 mars 2021, les candidats toujours en lice dans cette 12e saison de "Top Chef" renfilent leur tablier pour la suite de la compétition. Parmi eux, Chloé, une trentenaire qui est la seule à ne pas avoir son propre restaurant. Mariée à Gaëlle depuis mai 2019, la candidate est devenue l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Olga, née en décembre dernier. Une annonce que sa compagne avait faite sur sa page Instagram via une photo accompagnée de la légende suivante : "Toutes les femmes de ma vie... Bienvenue Olga dans notre merveilleuse famille ! Tellement admirative de ma femme".

Lundi 1er mars, Chloé a posté dans sa story la capture écran d'un dossier d'adoption concernant sa fille Olga et sur lequel il est écrit : "Copie authentique. 23 décembre 2020. Consentement à adoption plénière. De l'enfant : Olga B. Par Madame Chloé C." En légende, elle n'a pas hésité à interpeller le gouvernement, plus précisément Emmanuel Macron et Jean Castex. "Vous ne trouvez pas que c'est la honte que je doive adopter ma propre fille ? Maintenant que Gaëlle ne s'est pas rétractée et veut bien que j'adopte Olga, je dois envoyer un dossier qui explique pourquoi je veux adopter notre fille, puis nous passerons au tribunal dans 6 mois à 1 an", a-t-elle posté, sans donner aucune information ni précision quant au contexte de cette demande.

Par Clara P