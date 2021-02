Top Chef 2021 : Jarvis Scott, le candidat rock'n'roll en santiags qui séduit déjà la Toile

En juin dernier, après plusieurs mois de compétition, David Gallienne a remporté la saison 11 de "Top Chef". Tout au long de l'aventure, il a fait partie de la brigade d'Hélène Darroze. Lors de la finale, il était face à Adrien Cachot, de la brigade de Paul Pairet. Quelques mois après la fin de cette édition 2020, l'émission fait son grand retour sur M6 pour une douzième saison inédite. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les quatre membres du jury - Hélène Darroze, Paul Pairet, Michel Sarran et Philippe Etchebest - et de faire connaissance avec 15 nouveaux candidats.

Le 13 janvier dernier, la production, Stéphane Rotenberg et les quatre chefs de la compétition ont présenté cette nouvelle édition 2021 un peu particulière, crise sanitaire oblige. Florence Duhayot, productrice "comblée" de l'émission, a révélé que le thème général de cette 12e saison serait la créativité. "C'était important pour nous de montrer tous les chefs qui révolutionnent la gastronomie française et même internationale (...) Ce sont des gens qui ont révolutionné les modes de cuisson, qui ont associé des aliments qui ne devaient pas être ensemble (...) et tout ça, on voulait que tout le monde le découvre", a-t-elle expliqué.

"Je l'aime déjà bien lui..."

Sur la page officielle Instagram de "Top Chef", M6 a dévoilé un premier extrait de cette nouvelle édition. Une séquence qui a permis aux internautes de faire la connaissance de Jarvis Scott, un jeune homme de 25 ans au casting de l'émission. Et autant dire qu'il a fait une forte impression aux quatre chefs en arrivant en total look santiags. "Je suis toujours en santiags, donc je suis venu à 'Top Chef' en santiags", lâche-t-il dans l'extrait. Son objectif est clair : "Avoir le même col que le chef Etchebest. Ça, ce serait mon grand rêve", dit-il.

Quel est son parcours culinaire ? Après avoir suivi sa scolarité au Sri Lanka, Jarvis Scott a été étudiant à la grande école de cuisine "Ferrandi" en 2016. Cette expérience lui a permis de se lancer dans le métier. Ainsi, il a été stagiaire chez "Le Galopin", un des restaurants parisiens de Romain Tischenko, le premier gagnant de "Top Chef". Il aurait ensuite travaillé chez Alain Passard à "L'Arpège", ainsi qu'au "Carré des Feuillants". Il collabore aujourd'hui avec le chef Albert Adria à Barcelone. Sur sa page Instagram, Jarvis Scott partage son quotidien, de ses clichés de vacances à ses souvenirs d'enfance (voir ci-dessous). Son passage dans l'émission fait déjà le buzz et les internautes semble l'apprécier. "Il a l'air bien lui... avec ses santiags", a posté un internaute. "Je l'aime déjà bien lui", a renchéri un autre. "C'est bien rock tout ça", a souligné un troisième abonné.

Par Clara P