Top Chef 2021 : Jarvis Scott se dévoile enfant sur Instagram

Le 13 janvier dernier, Non Stop People a assisté à la conférence de presse de la nouvelle saison de "Top Chef". Si ce tournage a été particulier à cause du coronavirus, les équipes sont parvenues à mettre en route cette nouvelle édition, 12e saison du programme. Ainsi, le 10 février dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 15 nouveaux candidats lors du coup d'envoi du concours culinaire. De plus, ils ont retrouvé les quatre célèbres membres du jury, à savoir Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet.

Lors de ce premier prime, chaque candidat a rejoint une brigade, sauf Charline Stengel, déjà qualifiée dans l'équipe de Philippe Etchebest à la suite de sa victoire dans "Objectif Top Chef" en décembre dernier sur M6. Deux candidats ont été éliminés : Adrien Zedda et Yohei Hosaka. Quant à Jarvis Scott, ce dernier a fait sensation avec son look "santiags", lui qui a été repêché lors de la dernière chance et qui est désormais le candidat solitaire de cette édition 2021.

Souvenirs d'enfance

Après avoir suivi sa scolarité au Sri Lanka, Jarvis Scott a été étudiant à la grande école de cuisine "Ferrandi" en 2016. Une expérience qui lui a permis de mettre un pied dans le métier. En effet, il a été stagiaire chez "Le Galopin", un des restaurants parisiens de Romain Tischenko, le premier gagnant de "Top Chef". Il aurait ensuite travaillé chez Alain Passard à "L'Arpège", ainsi qu'au "Carré des Feuillants". Il collabore aujourd'hui avec le chef Albert Adria à Barcelone.

Sur sa page Instagram, Jarvis Scott partage son quotidien, de ses clichés de vacances à ses souvenirs d'enfance. En effet, le candidat de 25 ans a posté plusieurs clichés sur lesquels il apparaît enfant (voir ci-dessous). L'occasion pour ses abonnés de voir à quoi il ressemblait bien avant d'enfiler son tablier de cuisinier. La suite de son parcours est à découvrir ce mercredi 17 février dans "Top Chef" sur M6.

Par Clara P