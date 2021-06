Top Chef 2021 : L’appel de M6 à ne pas regarder la finale

Ce mercredi 9 juin, M6 va diffuser la grande finale de sa douzième saison de Top Chef qui va voir s’affronter Sarah et Mohamed. Mais à quelques heures de la diffusion du programme, la chaîne a décidé de faire une demande particulière à ses téléspectateurs. Afin de soutenir la réouverture des restaurants, M6 a donc demandé aux fans du programme de ne pas regarder la finale, mais plutôt de se rendre chez les restaurateurs : "Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet, les jurés de l'émission, s'étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d'appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs".

La finale disponible en replay

La chaîne poursuit : "Les candidats de l'émission relaieront aussi toute la journée des messages pour inciter les Français à retourner au restaurant". M6 a précisé que la finale sera disponible en replay sur le portail 6play. Plus tôt dans la journée, c’est Philippe Etchebest qui a fait la même demande que la chaîne. Invité de la matinale d’Apolline de Malherbe ce mercredi 9 juin, le chef cuisinier a demandé aux fans de Top Chef de se rendre dans les restaurants : "Ce n'est pas du trac ! Non, c'est plus de l'impatience aujourd'hui, de retrouver les équipes, les clients et l'adrénaline du service ! Aujourd'hui, il faut voir devant soi, et tirer parti, sortir grandi de cette crise, en sortir des choses positives malgré tout ! J’ai envie de dire allez au restaurant ! C'est une priorité, et vous regarderez Top Chef sur 6Play !".

Par Alexia Felix