Top Chef 2021 : le comportement de Matthias décrié par Charline, elle dit tout

Charline Stengel, gagnante de l'émission "Objectif Top Chef", a été éliminée ce mercredi 24 mars, à la suite de l'épreuve de la dernière chance de "Top Chef". Si elle a réussi à séduire le cœur des téléspectateurs, cette dernière a connu une expérience semée d'embûches. Très rapidement, les internautes ont été scandalisés par le comportement de Matthias Marc, son partenaire dans la brigade de Philippe Etchebest. Autoritaire et sûr de lui, le jeune chef a souvent considéré Charline comme un simple commis et non comme son égal. Ce jeudi 25 mars, la dernière éliminée du concours à expliqué à TV Mag : "Je pense qu’il avait peur de mon jeune âge et de mon peu d’expérience mais, même si je n’ai que quatre ans de cuisine et que je sors de l'école, je ne suis pas là pour rien. En plus, j’ai apporté de bonnes idées."

"Ce n’était vraiment pas facile au début"

Dans une interview accordée à 20 Minutes, Charline Stengel a expliqué avoir confronté Matthias Marc face à son comportement, jugé sexiste. "Ce n’était vraiment pas facile au début. Ça me faisait un petit coup au cœur parce que tu n’as pas l’impression d’avoir forcément ta place", a-t-elle confié avant de poursuivre : "Ce n’est pas facile, mais après, on a parlé et ça allait mieux. Je pense que c’est grâce à la discussion que l’on a eue, on s’est fait confiance après, il fallait juste discuter. On s’est pris à part tous les deux pour en discuter, et donner à chacun notre ressenti." En revanche, la jeune femme ne sait pas si Philippe Etchebest est intervenu en sa faveur. "Je ne suis pas sûre, mais je crois qu’il a eu une discussion avec Matthias pour lui dire de se détendre et que j’avais ma place dans le concours", a-t-elle finalement révélé à TV Mag.

Par Solène Sab