Top Chef 2021 : les candidats au courant des thèmes des épreuves à l'avance ?

Une nouvelle saison de "Top Chef" a démarré sur M6 le 10 février dernier. Il s'agit de la 12e saison du programme culinaire phare de M6. Lors de cette première soirée, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 15 nouveaux candidats, qui ont dû dévoiler leurs compétences culinaires face à un jury toujours aussi exigeant, composé de Michel Sarran, Paul Pairet, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. À l'issue de ce premier prime, deux candidats ont été éliminés : Adrien Zedda et Yohei Hosaka. Quant à Jarvis Scott, il est le candidat solitaire de cette édition 2021. Ce mercredi 17 février, dans l'épisode 2 de "Top Chef", il sera seul face à ses camarades. Son but : s'imposer lors d'une épreuve pour éliminer un de ses camarades et prendre sa place dans une brigade.

À noter qu'une épreuve emblématique de "Top Chef" a dû être repensée à cause de la crise des restaurants avec le Covid. Il s'agit de "la guerre des restos". "On a décidé pour cette épreuve que les plats seraient jugés en click and collect pour que les candidats puissent se confronter à la réalité aujourd'hui", a expliqué Florence Duhayot lors de la conférence de presse organisée le 13 janvier dernier en visioconférence.

Que savent les candidats sur les thèmes des épreuves ?

Un autre aspect de la compétition a été abordé par les équipes de production pendant cet échange sur la nouvelle saison de "Top Chef". L'un de nos confrères a voulu savoir si les candidats sont au courant des thèmes des épreuves en amont du tournage.

Stéphane Rotenberg - le présentateur phare de l'émission - a répondu : "Les thèmes sont tellement dingues qu'on se demande quand même comment les candidats arrivent à s'en sortir. Il faut savoir qu'on brieffe les candidats sur les thèmes d'avant saison sans préciser quel jour. Ils ne connaissent pas le garde-manger. Ils savent juste par exemple qu'il y aura un trompe-l'oeil ou autre. Ils ont les grands thèmes dans le désordre et sans précisions. Ça permet de voir leur grande capacité d'adaptation".

Par Clara P