Top Chef 2021 : les candidats peuvent-ils avoir des antisèches sur le tournage ?

Depuis quelques semaines maintenant, l'émission Top Chef est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. En effet, ce concours culinaire est particulièrement apprécié des téléspectateurs mais pas que ! Des plus grands chefs aussi. Cela fait plusieurs saisons maintenant que les plus grands chefs étoilés se succèdent dans les cuisines de Top Chef. En quelques années, le programme a réussi à s'imposer comme l'un des plus grands concours culinaire de France et les chefs qui sortent de l'émission deviennent de véritables stars reconnues dans le milieu. Pour preuve, Mory Sacko - chef emblématique de la saison dernière - a ouvert son restaurant MoSuke quelques semaines après la fin de l'émission. Moins d'un après, il décrochait sa première étoile au Michelin.

"c'est une question d'équité"

Le secret du succès de l'émission est sans aucun doute dû au talent parfois impressionnant des candidats. Chaque année, le niveau est de plus en plus haut et les jeunes chefs ne cessent de se surpasser. Certains inventent parfois des recettes sorties de nulle part. Les internautes restent souvent bouche bée face à l'exécution de certains plats et les différentes techniques maîtrisées.

Mais les candidats de Top Chef peuvent-ils s'aider d'une antisèche ? La productrice de l'émission Tiphaine Gauchet s'est confiée sur le sujet dans les colonnes du Parisien et a dévoilé l'existence d'une "bible". "Un mois et demi avant le début du tournage, on leur a fourni un guide d'inspiration avec une trentaine de thématiques plus ou moins vagues qu'on leur suggère de réviser. Des thèmes y sont mais ne sortiront pas, d'autres n'y sont pas mais tomberont". Sur le plateau en revanche, les candidats ne peuvent pas compter sur le petit guide : "Pas d'antisèches permises, c'est une question d'équité. Si on les voit écrire, c'est dans des carnets fournis pour exposer leurs idées aux autres", a-t-elle continué.

Par J.F.