Top Chef 2021 : Matthias Marc accusé de sexisme, Paul Pairet prend sa défense

Chaque mercredi soir, et ce, depuis le 10 février dernier, les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver un numéro inédit de "Top Chef" sur M6. À l'heure où tous les restaurants de France sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus, les candidats, ainsi que les chefs présents, régalent les papilles des Français. Les candidats encore en lice rivalisent de talent pour éblouir les chefs cuisiniers et s'assurer de conserver une place dans leur brigade respective. Dans le quatrième numéro, c'est le candidat belge, Mathieu, qui s'est vu contraint de faire ses adieux à "Top Chef". Néanmoins, toutes les attentions des internautes se sont portées vers un autre candidat. Depuis deux semaines, Matthias Marc agace particulièrement les Twittos qui l'accusent d'avoir un comportement sexiste. Ils n'apprécient pas le fait qu'il considère Charline, qui a remporté "Objectif Top Chef", comme un simple commis et non comme une partenaire égale. Par ailleurs, le jeune chef, qui possède déjà une certaine notoriété dans le milieu de la gastronomie, est réputé pour son langage quelque peu maladroit et jugé "indélicat".

"Un excès de confiance"

Les expressions de celui qui a été nommé Jeune Chef de l’année Gault et Millau 2020, telles que "La viande ça m’excite", déplaisent à certains téléspectateurs. Cependant, le jeune homme a été défendu par l'un des grands chefs de l'émission culinaire de M6. Paul Pairet a accordé une interview à Télé Star, parue ce lundi 8 mars, et a tenu à apporter son soutien à Matthias Marc. "Je pense que c'était plutôt un excès de confiance que du sexisme", a-t-il démarré avant de poursuivre : "Matthias est un mec extraordinaire et la façon dont on a pu le percevoir à ce moment-là ne reflète pas qui il est". Paul Pairet, qui est fait partie des membres du jury de "Top Chef" depuis deux saisons a également expliqué : "Ce n'est pas non plus dans la nature de l'émission et du monde de la cuisine d'être machistes. Quant aux termes pas très policés, je trouve que ça fait du bien dans une époque où on ne peut plus dire quoi que ce soit". Le message est passé. Matthias écoutera-t-il davantage sa partenaire dans ce nouveau numéro de "Top Chef" ? Réponse ce mercredi 10 mars dès 21h05.

