Top Chef 2021 : Mohamed Cheikh gagnant, ses nouveaux projets avec la somme récoltée

Ce mercredi 9 juin a été marqué par la grande finale de "Top Chef", diffusée sur M6. Après dix-huit semaines d'une compétition intense, Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy devaient réaliser un menu complet pour 70 convives, tous bénévoles de la Croix-Rouge. Finalement, à l'issue de la soirée, c'est le candidat de la brigade d'Hélène Darroze qui a soulevé le couteau à la lame d'acier. Mohamed a donc été sacré grand vainqueur de cette saison 12 de "Top Chef". Néanmoins, le résultat était très serré. Le gagnant a récolté 54,86 % des votes contre 45,14 % pour Sarah. Après avoir découvert le verdict, Mohamed a reçu un chèque géant, dont le montant s'élevait à 54 860 euros, et non 100 000 euros comme des candidats des précédentes saisons ont pu empocher. Mais quelle en est la raison ?

54 860 euros

Les règles ont changé dans "Top Chef". Depuis 2014, le montant remporté varie en fonction du résultat du vainqueur. Ainsi, comme Mohamed Cheikh a récolté 54,86 % des votes, il a reçu un chèque d'un montant de 54 860 euros. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, le jeune chef s'est confié à ce sujet. "On aurait voulu forcément que ce soit 100 000 euros, on ne va pas s'en plaindre évidemment", a-t-il déclaré avant de faire part de ses futurs projets grâce aux gains reçus : "Je suis très content d'avoir gagné ce gros chèque que je n'arrive même pas à tenir avec mes deux mains. Cela va financer mes futurs projets. Je vais aussi récompenser mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je pense que je vais les emmener faire un petit tour en voyage, ils en ont bien besoin, ils travaillent beaucoup." Un beau geste pour le chouchou des internautes.

À la tête d'une émission télé ?

Par ailleurs, Mohamed aimerait revenir à la télé pour un projet très spécial et tourné vers les autres. Celui qui admire le parcours de Cyril Lignac a ajouté : "Je me verrais bien en tant que grand frère de jeunes en détresse que je prendrai avec moi. Moi qui ai grandi dans des quartiers, j'ai vu des mamans pleurer à cause des conneries de leurs enfants, ça m'a beaucoup touché. Demain, on me dit tu deviens 'le Pascal le grand frère de la cuisine', pourquoi pas !" Son rêve deviendra-t-il réalité ?

