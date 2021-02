Top Chef 2021 : Mohamed déjà proche de Stéphane Rotenberg et d'un candidat avant l'émission

La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 2 de "Top Chef 2021", Jarvis Scott a été définitivement éliminé. Celui qui évoluait en tant que candidat solitaire pour cette deuxième soirée culinaire n'a pas réussi à s'imposer lors du duel de la dernière chance. Au Huffington Post, il s'est confié sur son départ. "Je pense que ce qui m'a manqué, c'est une équipe. Lors de la constitution des brigades, je voulais être avec le chef Philippe Etchebest. Mais avec cette règle du candidat solitaire, j'aurais pris n'importe qui. Maintenant, on a moins de chance de sortir quand on est dans une équipe. Lorsqu'on se foire tous ensemble, le chef choisit une personne et ça ne sera pas forcément toi. Vu que j'ai intégré le concours comme candidat solitaire, j'allais directement en dernière chance si je me plantais. Et ça n'a pas loupé", a-t-il dit.

Ce mercredi 24 février, "Top Chef" est de retour pour une troisième soirée de cuisine. L'occasion de retrouver les 12 candidats en compétition, dont Mohamed Cheikh. Si ce dernier a témoigné du racisme qu'il a connu dans son parcours culinaire, il a aussi fait des rencontres mémorables, notamment celle qu'il a vécue avec Mory Sacko, candidat de la saison précédente de "Top Chef". "Visite à l’ami Mory Sacko... Félicitations pour cette belle ascension ! Street food au palais Tokyo de Paris", avait-il posté sur Instagram (voir ci-dessous).

Une rencontre en 2017...

Avant sa participation à cette 12e saison de "Top Chef", Mohamed Cheikh a croisé la route de Stéphane Rotenberg, le présentateur phare de l'émission. Une rencontre relayée par nos confrères de Purepeople et qui remonte à septembre 2017, place Vendôme à Paris. C'est là que le candidat l'a rencontré, lors des Trophées Le Chef, un évènement organisé depuis 1987 par le magazine professionnel du même nom. Une rencontre que le cuisinier n'avait pas manqué d'immortaliser via une photo accompagnée de la légende suivante : "Soirée du Chef de l'année remplie de rencontres, de conseils et de rigolades".

Sous cette publication, dans le fil des commentaires, un candidat de l'actuel saison de "Top Chef" a posté le message suivant : "C'est mon pote qui a gagné, Charles-Antoine. Ça va l'ancien ?". L'auteur de ces mots n'est autre que Pierre Chomet, candidat tout juste rentré de Bangkok et membre de la brigade de Paul Pairet. Ce à quoi Mohamed lui a répondu : "Yes et toi le Thaï ?" Ces derniers se connaissaient donc déjà avant le tournage de cette édition 2021, trois ans avant leur participation.

Par Clara P