Top Chef 2021 : Mohamed et Matthias suscitent l'engouement avec leur resto éphémère

Le succès est au rendez-vous pour Matthias Marc et Mohamed Cheikh. Candidats toujours en lice de "Top Chef", il ont remporté l’épreuve de la guerre des restos dans l'épisode du mercredi 21 avril. Avec leur menu à emporter, les deux restaurateurs ont convaincu les jurés. Du concours à la réalité, leur formule avec une entrée, un plat et un dessert a été proposée en vente sur Uber Eats, partenaire de l’opération. L'offre de leur établissement éphémère "Nomade" a aussi été proposée dans huit villes de France entre le jeudi 22 avril et ce mercredi 28 avril. Présents à Paris, Mohamed Cheikh et Matthias Marc supervisent les ventes dans la capitale et en profitent pour échanger avec les clients, rapporte Le Parisien.

Un menu qui suscite l’engouement

Tandis que les téléspectateurs de l'émission sont curieux de goûter aux plats des deux candidats, l'engouement est là. En seulement cinq jours, 4000 commandes ont été vendues selon Uber Eats. Pour la somme de 35 euros, les clients peuvent déguster une entrée composée d'un maquereau à la flamme, d'un concombre grillé et d'un yaourt iodé, avant de savourer une épaule d'agneau marinée et braisée, avec du houmous de pois chiches et un bouillon de chorba, puis en dessert, un crémeux citron et fleur d'oranger, un sponge cake pistache-basilic et des suprêmes d'agrumes flambés. Pour cuisiner ces centaines de plats chaque jour, Matthias Marc et Mohamed Cheikh sont épaulés par une vingtaine de personnes.

Par Marie Merlet