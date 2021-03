Top Chef 2021 - Pauline en couple avec Baptiste ? Elle répond à la rumeur

C'est une saison haute en couleur que nous offre cette année les candidats de Top Chef. Et pour cause, en quelques années seulement, l'émission a réussi à s'imposer comme un véritable tremplin pour les jeunes chefs qui rêvent de percer. Et chaque année, le niveau est de plus en plus élevé. Cette année, l'émission se fait évidemment dans un contexte particulier à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Une situation inédite qui a permis aux candidats de se rapprocher plus que jamais. En effet chaque année, ces derniers ont le droit de rentrer voir leur famille. Mais cette année, avec le protocole mis en place, les candidats devaient obligatoirement rester à l'hôtel. Un confinement qui leur a permis de resserrer les liens.

"Ça nous fait beaucoup rire de lire tout ça"

Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, une drôle de rumeur court. Selon certains internautes, Baptiste et Pauline, candidate qui a quitté l'aventure la semaine dernière, seraient en couple. Une rumeur qui a pris tellement d'ampleur que l'ancienne candidate de la brigade de Paul Pairet a été dans l'obligation de démentir auprès de "PurePeople".

"Alors non, nous ne sommes pas en couple !" assure-t-elle. "Ça nous fait beaucoup rire de lire tout ça. On s'entend très bien, c'est vraiment un ami, un très bon ami même. Mais ça s'arrête là. En plus il est en couple de son côté ! Donc, vraiment ça nous fait plus marrer qu'autre chose !" a-t-elle poursuivi. Pierre, le troisième candidat de la brigade de Paul Pairet éliminé il y a quelques semaines, avait lui aussi réagi à la rumeur le 3 mars dernier lors d'une interview pour le même site. "Je n'ai absolument rien à dire là-dessus, il faudrait leur demander à eux. En tout cas, on s'aimait bien tous les trois. Concernant leur supposée relation, je ne suis au courant de rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Ce ne sont que des rumeurs, je pense", confiait-il.

