Top Chef 2021 : Philippe Etchebest appelle à ne pas regarder la finale

Philippe Etchebest continue sa lutte pour venir en aide aux restaurateurs. Ce mercredi 9 juin, le couvre-feu a été décalé à 23 heures en France et les restaurateurs vont pouvoir rouvrir leurs salles. Une très bonne nouvelle pour Philippe Etchebest, qui était invité de la matinale d’Apolline de Malherbe ce mercredi 9 juin : "Ce n'est pas du trac ! Non, c'est plus de l'impatience aujourd'hui, de retrouver les équipes, les clients et l'adrénaline du service ! Aujourd'hui, il faut voir devant soi, et tirer parti, sortir grandi de cette crise, en sortir des choses positives malgré tout ! Même si ça a été difficile, même si on ne l'a pas souhaité, je crois que cette crise il faut qu'elle nous ai appris des choses [...] Comme la résilience, s'adapter, au-delà de ce qu'on pouvait espérer".

"Vous regarderez Top Chef sur 6Play"

Malgré tout, certains problèmes persistent selon le chef : "J'ai beaucoup de confrères qui ont du mal à trouver... C'est vrai que c'est difficile, mais malgré tout j'ai réussi à avoir mes équipes au complet de mon côté. mais c'est un peu paradoxal parce qu'il y a un vrai engouement de la part des gens de venir, et certains vont devoir restreindre leur activité". Et pour venir en aide aux restaurateurs, Philippe Etchebest a appelé les téléspectateurs à ne pas regarder la finale de Top Chef, et de plutôt se rendre dans les restaurants : "J'ai envie de dire allez au restaurant ! C'est une priorité, et vous regarderez Top Chef sur 6Play !". La grande finale de Top Chef 2021 est à découvrir dès 21h05 sur M6.

Par Alexia Felix