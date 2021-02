Top Chef 2021 - Philippe Etchebest : Son salaire pour l’émission dévoilé

Ces derniers mois, Philippe Etchebest ne cesse de faire parler de lui pour sa prise de position face à la crise sanitaire en France. S’engageant pour la cause des restaurateurs, le chef cuisinier enchaîne les coups de gueule comme en janvier dernier sur RTL : "Aucune surprise pour moi, avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui, les fêtes, c'est évident qu'on ne pouvait pas être rouverts le 20 janvier ! Qui dirige le pays aujourd'hui ? Je me pose la question. C'est quand même lui le patron, c'est le boss, faut qu'il tape du poing sur la table (...) Les prises de décision des ministres, tout cela n'a pas de sens, ce n'est pas logique". Philippe Etchebest s’en était même pris à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé : "Il n'a pas eu le courage de dire aux Français : 'Restez chez vous, préservez vos aînés !' Et les conséquences, on va les payer aujourd'hui".

Un salaire plus élevé que ses confrères

En attendant la fin de la crise sanitaire en France, Philippe Etchebest a fait son grand retour dans l’émission Top Chef sur M6, aux côtés de Paul Pairet, Hélène Darroze et Michel Sarran. A cette occasion, nos confrères de Public se sont intéressés aux salaires des quatre jurés. Et sans véritable surprise, c’est Philippe Etchebest qui est présent dans le programme depuis 2014 qui touche le plus gros cachet puisque le chef cuisinier empocherait 85 000 euros pour chaque saison de Top Chef. Hélène Darroze et Michel Sarran, qui ont intégré l’émission lors de la saison 6, touchent quant à eux respectivement 60 000 et 50 000 euros. Engagé lors de la saison 11, Paul Pairet toucherait 35 000 euros. En ce qui concerne les invités de Top Chef, ils seraient rémunérés entre 3 000 et 5 000 euros.

Par Alexia Felix